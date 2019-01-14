Son Dakika Haberleri: Timsah, Kendisine Yemek Veren Bilim Kadınını Canlı Canlı Yedi

Timsah, Kendisine Yemek Veren Bilim Kadınını Canlı Canlı Yedi

21 dakika önce

Endonezya CV Yosiki Laboratuvarı'nda geçtiğimiz gün yaşanan korkunç olayda; hayvanlara yemek veren bilim kadını, timsah tarafından havuza sürüklenip yendi.

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44 yaşındaki Deasy Tuwo isimli bilim kadını, beslediği timsah tarafından canlı canlı yenilerek öldürüldü.
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Kuzey Sulawesi'deki araştırma tesisinde, Merry isimli timsahın kadını havuzun içine sürüklemek için 2 metrelik duvara yükseldiğine inanılıyor.
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Yetkililer, Merry'nin timsahın arka ayakları üzerinde durduğunu ve onu havuza sürüklemek için 2 metrelik duvarın üzerinden atladığını düşünüyor.
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Bayan Tuwo'nun imdadına yetişemeyen meslektaşları, 4 metre uzunluğunda timsahın çenesinde hala parçaları olduğunu söyledi.
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Her gün taze tavuk, ton balığı ve etle beslenen sürüngenin geçmişte diğer timsahlara saldırdığı biliniyordu, ancak insanlara saldırabileceği endişesi hiç olmamıştı. Kurtarma işçileri, cesedi timsah Merry'den almak için epey uğraştılar.

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Olayın ardından Merry uyuşturularak yakalandı ve vücut parçalarını yediğini doğrulamak için labarotuvara götürüldü.
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»      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:15 

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