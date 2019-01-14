Timsah, Kendisine Yemek Veren Bilim Kadınını Canlı Canlı Yedi

Yetkililer, Merry'nin timsahın arka ayakları üzerinde durduğunu ve onu havuza sürüklemek için 2 metrelik duvarın üzerinden atladığını düşünüyor.

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Her gün taze tavuk, ton balığı ve etle beslenen sürüngenin geçmişte diğer timsahlara saldırdığı biliniyordu, ancak insanlara saldırabileceği endişesi hiç olmamıştı. Kurtarma işçileri, cesedi timsah Merry'den almak için epey uğraştılar.



