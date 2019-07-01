Tokat'ta yerleri süpürürken bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

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Yerleri süpürürken fark etti
Tokat'ın merkezindeki bir kafede çalışan 20 yaşındaki Nurdan Özşafak, dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti.
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İlginç görünümlü diye araştırdı
İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan Özşafak, gergedan böceği olduğunu belirledi.
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Araştırmacılara seslendi
Böceği kavanoza koyan ve inceleme yapmak isteyen yetkililer olursa verebileceğini belirten Nurdan Özşafak, "Kafede çalışırken, yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim.
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Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum. Olmazsa doğaya salacağım" diye konuştu.
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Gergedan böceğinin özellikleri
Gergedan böcekleri "Scarabaeidae" familyasının "Dynastinae" alt familyasına ait bir böcek türüdür. Böcek dünyasının en büyüklerindendir, boyları 15 cm'ye kadar ulaşabilir, ancak son derece zararsızdırlar çünkü ısırma, sokma gibi özellikleri yoktur. Vücut oranlarına göre değerlendirdiğimizde bu böcekler dünyanın en güçlü hayvanıdır. Kendi ağırlıklarının 850 katını kaldırabilirler. Bu, gergedan böceği kuvvetine sahip bir insanın 65 ton ağırlığı kaldırabilmesi demektir. Bakımının ve beslenmesinin kolay olmasından ve tamamen zararsız yapısından dolayı özellikle Asya'da çok popüler bir evcil hayvandır. Birbirleriyle çok güzel kavga etmeleri sebebiyle böcek dövüşçülerinin, bahisçilerin, kumarbazların da gözdesidir bu arkadaşlar. Başka türleri çok güzel yedikleri için doğal "böcek ilacı" olarak da kullanılırlar. Kırmızı ette %18, tavuk etinde %20 oranında bulunan protein bu böceklerde %40 civarındadır.