Tokat'ta yerleri süpürürken bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

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Gergedan böceğinin özellikleri

Gergedan böcekleri "Scarabaeidae" familyasının "Dynastinae" alt familyasına ait bir böcek türüdür. Böcek dünyasının en büyüklerindendir, boyları 15 cm'ye kadar ulaşabilir, ancak son derece zararsızdırlar çünkü ısırma, sokma gibi özellikleri yoktur. Vücut oranlarına göre değerlendirdiğimizde bu böcekler dünyanın en güçlü hayvanıdır. Kendi ağırlıklarının 850 katını kaldırabilirler. Bu, gergedan böceği kuvvetine sahip bir insanın 65 ton ağırlığı kaldırabilmesi demektir. Bakımının ve beslenmesinin kolay olmasından ve tamamen zararsız yapısından dolayı özellikle Asya'da çok popüler bir evcil hayvandır. Birbirleriyle çok güzel kavga etmeleri sebebiyle böcek dövüşçülerinin, bahisçilerin, kumarbazların da gözdesidir bu arkadaşlar. Başka türleri çok güzel yedikleri için doğal "böcek ilacı" olarak da kullanılırlar. Kırmızı ette %18, tavuk etinde %20 oranında bulunan protein bu böceklerde %40 civarındadır.