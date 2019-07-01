Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yerleri süpürürken bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor
Son Dakika Fotogaleri

Tokat'ta yerleri süpürürken bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

1
Yerleri süpürürken fark etti
Yerleri süpürürken fark etti
Tokat'ın merkezindeki bir kafede çalışan 20 yaşındaki Nurdan Özşafak, dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti.
2
İlginç görünümlü diye araştırdı
İlginç görünümlü diye araştırdı
İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan Özşafak, gergedan böceği olduğunu belirledi.
3
Araştırmacılara seslendi
Araştırmacılara seslendi
Böceği kavanoza koyan ve inceleme yapmak isteyen yetkililer olursa verebileceğini belirten Nurdan Özşafak, "Kafede çalışırken, yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim.
4
Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum. Olmazsa doğaya salacağım" diye konuştu.
5
Gergedan böceğinin özellikleri
Gergedan böceğinin özellikleri
Gergedan böcekleri "Scarabaeidae" familyasının "Dynastinae" alt familyasına ait bir böcek türüdür. Böcek dünyasının en büyüklerindendir, boyları 15 cm'ye kadar ulaşabilir, ancak son derece zararsızdırlar çünkü ısırma, sokma gibi özellikleri yoktur. Vücut oranlarına göre değerlendirdiğimizde bu böcekler dünyanın en güçlü hayvanıdır. Kendi ağırlıklarının 850 katını kaldırabilirler. Bu, gergedan böceği kuvvetine sahip bir insanın 65 ton ağırlığı kaldırabilmesi demektir. Bakımının ve beslenmesinin kolay olmasından ve tamamen zararsız yapısından dolayı özellikle Asya'da çok popüler bir evcil hayvandır. Birbirleriyle çok güzel kavga etmeleri sebebiyle böcek dövüşçülerinin, bahisçilerin, kumarbazların da gözdesidir bu arkadaşlar. Başka türleri çok güzel yedikleri için doğal "böcek ilacı" olarak da kullanılırlar. Kırmızı ette %18, tavuk etinde %20 oranında bulunan protein bu böceklerde %40 civarındadır.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Bir bakan bir daha baktı! Rus kadın polisler kızıl meydanda şov yaptı Olmaz olsun böyle festival! Binlerce köpeği diri diri yakıyorlar 30 bin yıllık kurt kafası bulundu! İşte 2019'un en ilginç 10 keşfi Okyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta yerleri süpürürken bulundu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]