Son Dakika Haberleri: Trans birey olduğuna kimse inanamıyor! İşte Victoria's Secret'ın bomba güzeli: Valentina Sampaio
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Trans birey olduğuna kimse inanamıyor! İşte Victoria's Secret'ın bomba güzeli: Valentina Sampaio

3 saat önce

Güzelliğiyle baş döndüren Brezilyalı trans model Valentina Sampaio, Victoria's Secret'in ilk transseksüel modeli oldu. Sampaio'nun, bir zamanlar erkek olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor...

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Victoria's Secret'ın marka sorumlusu Ed Razek, geçtiğimiz aylarda transların Victoria's Secret'ta yerinin olmadığını belirttiği açıklamadan sonra geri adım atarak, trans manken Valentina Sampaio'yu Victoria's Secret'ın yüzü yaptı.
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Ed Razek'in talihsiz açıklamalarından imajı yara alan Victoria's Secret, transseksüel Brezilyalı model Valentina Sampaio ile çalışmaya başladı. Bir süre önce marka ile podyumda çalışmaya başlayan Sampaio, ilk kampanya yüzü de oldu.
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Victoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli olan Sampaio, Secret Pink koleksiyonu için Instagram'da sahne arkası çekimleri paylaştı. Brezilyalı model paylaşımının üstüne "Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim" notunu düştü.
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Valentina'nın profesyonel kariyerine başlangıcı ise 2016 yılında, "L'Oreal Paris Güzellik Elçisi" seçilmesiyle gerçekleşti.
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19 yaşında, L'Oreal Paris Güzellik Elçisi seçilen Sampaio'ya diğer Victoria's Secret modellerinden de tebrik mesajları geldi.
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Valentina Sampaio, kadın olmaya ne zaman karar verdi?
Valentina Sampaio, kadın olmaya ne zaman karar verdi?
8 yaşında psikologu sayesinde transseksüel olduğunu keşfeden model, 10 yaşında "Valentina" oldu.
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Valentina'nın profesyonel kariyerine başlangıcı ise 2016 yılında, "L'Oreal Paris Güzellik Elçisi" seçilmesiyle gerçekleşti.
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Transseksüel bir model olması özellikle basında büyük yankı uyandıran Valentina, Vogue Paris kapağında yer aldı.
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Modellik ve oyunculuk yapan Valentina Sampaio, aynı zamanda mimarlık eğitimi alıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:55 
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