Trans Birey Olduğuna Kimse İnanamıyor, Güzelliğiyle Baş Döndürüyor!

1 Instagram'da yakaladığı şöhreti, YouTube'a taşıyan sosyal medya fenomeni Emma Ellingsen'in trans olduğunu duyan inanamıyor.

2 Diğer trans bireylere göre daha kadınsı duran güzel modelin sırrı ise erken tercih.

3 Emma, trans olduğunu 8-9 yaşlarındayken fark etmiş.

4 Anaokulundan beri bebeklerle oynayan, sadece kız arkadaşlar edinen ve süslü kıyafetler tercih eden genç kız, o yaşlarda "Yanlış Bedende Doğmak" adlı belgeseli izledikten sonra bir kız olduğunu fark etmiş.

5 Bu durumu annesinin yüzüne söylemekten çekindiği için mesajla anlatmış. Hem ailesinin, hem de okuldaki çevresinin tepkisi oldukça olumlu olmuş. Kimsenin onu yargılamadığı bir ülkede doğduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor. Erkek ergenliğini henüz başlamadan durdurdukları için doğuştan bir kadın gibi görünüyor.

6 Kendisi bu anlamda günümüzde sıkça tartışılan trans çocuklar konusuna önemli bir örnek.

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