Son Dakika Haberleri: Trans bireyi, cinsel organından dolayı kadınlar tuvaletine sokmadılar!
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Trans bireyi, cinsel organından dolayı kadınlar tuvaletine sokmadılar!

1 saat önce

Filipinler'de bulunan bir alışveriş merkezinde, kadınlar tuvaletine girmeye çalışan trans birey, erkek cinsel organına sahip olduğu gerekçesiyle, temizlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

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Filipinler'in Quezon şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Gretchen Custodio Diez isimli trans birey, bir alışveriş merkezinin tuvaletine girmeye çalışırken neye uğradığını şaşırdı.
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Trans bireyi fark eden temizlik görevlileri, Diez'in cinsel organı olduğu için kadınlar tuvaletine giremeyeceğini söyleyerek ona engel olmaya çalıştılar.
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Olay yerine çağrılan polis, bu durumu kabullenmeyen trans bireyi, tuvaletten yaka paça çıkararak arkadan kelepçeledi ve alışveriş merkezinin bodrum katına götürdü. Polisin Diez'e suçlu muamelesi yapması, alışveriş merkezinde bulunan halkın tepkisini çekerken, alışveriş merkezinin sahipleri trans bireye dava açtı fakat dava düştü.
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Diez'in tuvalete girmesine engel olan temizlik elemanı ise trans bireye özür mektubu yolladı. Mektupta, ''Gretchen'den özür dilemek istiyorum. Bu özürle bana ikinci bir şans vermesini umuyorum. Ben sadece bir insanım. Onu incitmek gibi bir niyetim yoktu. LGBT hakları konusunda çalışma yapmak istiyorum. Hepsi bu. Üzgünüm...'' ifadelerine yer verdi.
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Haberler.com/ Dış Haberler


Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:54 
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