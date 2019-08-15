Trans bireyi, cinsel organından dolayı kadınlar tuvaletine sokmadılar!

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Diez'in tuvalete girmesine engel olan temizlik elemanı ise trans bireye özür mektubu yolladı. Mektupta, ''Gretchen'den özür dilemek istiyorum. Bu özürle bana ikinci bir şans vermesini umuyorum. Ben sadece bir insanım. Onu incitmek gibi bir niyetim yoktu. LGBT hakları konusunda çalışma yapmak istiyorum. Hepsi bu. Üzgünüm...'' ifadelerine yer verdi.

