Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar

1
Joao Felix - 126.000.000 €
Eski Takımı: Benfica/ Yeni Takımı: Atletico Madrid/ Otomobil: Ferrari 488 GTB | 350.000 $
2
Antonie Griezmann - 120.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid/ Yeni Takımı: Barcelona/ Otomobil: GranTurismo Maserati - 150.000 $
3
Eden Hazard - 100.000.000 €
Eski Takımı: Chelsea/ Yeni Takımı: Real Madrid/ Otomobil: Aston Martin Vanquish | 316.000 $
4
Lucas Hernandez - 80.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid/ Yeni Takımı: Bayern Munih/ Otomobil: McLaren 540C | 185.000 $
5
Matthijs de Light - 75.000.000 €
Eski Takımı: Ajax/ Yeni Takımı: Juventus/ Otomobil: Ehliyetini yeni aldı.
6
Frenkie de Jong - 75.000.000 €
Eski Takımı: Ajax/ Yeni Takımı: Barcelona/ Otomobil: BMW 840i Coupe | 100.000 $
7
Rodrigo Hernandez - 70.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid/ Yeni Takımı: Manchester City/ Otomobil: Mercedes AMG GT R | 145.000 $
8
Tanguy Ndombele - 60.000.000 €
Eski Takımı: Lyon/ Yeni Takımı: Tottenham/ Otomobil: Porsche Panamera Turbo S | 180.000 $
9
Luka Jovic - 60.000.000 €
Eski Takımı: Eintracht Frankfurt - Yeni Takımı: Real Madrid - Otomobil: Mercedes AMG GLA | 51.000 $
10
Aaron Wan-Bissaka - 55.000.000 €
Eski Takımı: Crystal Palace/ Yeni Takımı: Manchester United/ Otomobil: Özel araç kullanıyor.