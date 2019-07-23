Son Dakika Haberleri: Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar
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Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar

1 saat önce

Futbol dünyasının yıldız isimlerinin sahadaki performansları kadar özel yaşantıları da merak ediliyor. Hayatında biri var mı, evi nasıl, arabası ne kadar lüks? Sizler için araştırmaya koyulduk. Bakın bu yaz en pahalı transferlere imza atan oyuncular hangi arabaları tercih ediyor? İşte 2019 yılı transfer döneminde ses getiren yüksek ücretli transferler ve onların kullandığı arabalar...

1
Joao Felix - 126.000.000 €
Joao Felix - 126.000.000 €
Eski Takımı: Benfica/ Yeni Takımı: Atletico Madrid/ Otomobil: Ferrari 488 GTB | 350.000 $
2
Antonie Griezmann - 120.000.000 €
Antonie Griezmann - 120.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid/ Yeni Takımı: Barcelona/ Otomobil: GranTurismo Maserati - 150.000 $
3
Eden Hazard - 100.000.000 €
Eden Hazard - 100.000.000 €
Eski Takımı: Chelsea/ Yeni Takımı: Real Madrid/ Otomobil: Aston Martin Vanquish | 316.000 $
4
Lucas Hernandez - 80.000.000 €
Lucas Hernandez - 80.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid/ Yeni Takımı: Bayern Munih/ Otomobil: McLaren 540C | 185.000 $
5
Matthijs de Light - 75.000.000 €
Matthijs de Light - 75.000.000 €
Eski Takımı: Ajax/ Yeni Takımı: Juventus/ Otomobil: Ehliyetini yeni aldı.
6
Frenkie de Jong - 75.000.000 €
Frenkie de Jong - 75.000.000 €
Eski Takımı: Ajax/ Yeni Takımı: Barcelona/ Otomobil: BMW 840i Coupe | 100.000 $
7
Rodrigo Hernandez - 70.000.000 €
Rodrigo Hernandez - 70.000.000 €
Eski Takımı: Atletico Madrid/ Yeni Takımı: Manchester City/ Otomobil: Mercedes AMG GT R | 145.000 $
8
Tanguy Ndombele - 60.000.000 €
Tanguy Ndombele - 60.000.000 €
Eski Takımı: Lyon/ Yeni Takımı: Tottenham/ Otomobil: Porsche Panamera Turbo S | 180.000 $
9
Luka Jovic - 60.000.000 €
Luka Jovic - 60.000.000 €
Eski Takımı: Eintracht Frankfurt - Yeni Takımı: Real Madrid - Otomobil: Mercedes AMG GLA | 51.000 $
10
Aaron Wan-Bissaka - 55.000.000 €
Aaron Wan-Bissaka - 55.000.000 €
Eski Takımı: Crystal Palace/ Yeni Takımı: Manchester United/ Otomobil: Özel araç kullanıyor.


Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:54 
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