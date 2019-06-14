Son Dakika Haberleri: Hindistan'da tropik meyve, 10 günde 31 çocuğu art arda öldürdü!
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Hindistan'da tropik meyve, 10 günde 31 çocuğu art arda öldürdü!

1 saat önce

Hindistan'da, sağlığa faydalarıyla bilinen tropik meyve lychee (liçi) yiyen, 31 çocuk akut ensefalit geçirerek hayatını kaybetti.

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Tropikal iklim meyvesi liçi, Hindistan'da çok yaygın. Bu egzotik meyve sağlığa faydalı olduğu için dünyada da popülerlik kazanmaya başlamıştı...

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Ülkenin kuzeyinde 10 günde 31 çocuk art arda öldü. The Guardian'ın haberine göre çocukların ölüm sebebi akut ensefalit. Ölümler bu meyvenin yetiştirildiği meyve bahçeleriyle ünlü Bihar eyaletinin Muzaffarpur bölgesindeki iki hastanede gerçekleşti.
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Çocukların ölümünde liçi meyvesindeki bir maddenin etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu madde, meyveye sinekler tarafından taşınıyor ve bünyeye girdiğinde kan şekerini hızla düşürüp metabolizmayı durduruyor.
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Yetkililer aynı belirtileri gösteren 40 çocuğun daha yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü açıkladı.
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Liçi meyvesi nedir?
Liçi meyvesi nedir?
Liçi ağacı, yaklaşık 15-20 m boyuna ulaşan, dört mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Meyvesi 3–4 cm uzunluğunda, yaklaşık 3 cm çapındadır. Kabuğu pembemsi kırmızı renkli ve serttir. Acımsı olan ve yenilmeyen kabuğu, oldukça incedir ve kolayca soyulur.
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Çekirdeği zehirlidir!
Çekirdeği zehirlidir!
Meyvesi yarı saydam-beyaz, üzüme benzer yumuşak kıvamda ve tatlıdır. Çekirdeği yaklaşık 2 cm uzunluğunda, 1–15 cm çapında, sert ve parlak kahverengidir. Çekirdeği hafifçe zehirlidir.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:33 
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