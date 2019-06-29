Trump'ın First Lady'i yakalayıp öpmesi sosyal medyayı salladı!

1 Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi ikinci grup fotoğrafı için toplanıldı.

2 G20 Zirvesi fotoğraf çekiminde Trump'ın, uzun siyah bir elbise giyen Arjantinli First Lady Juliana Awada ile olan etkileşimi herkesin dikkatini çekti.

3 Trump'ın arkasında duran Arjantinli Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin kumral saçlı güzel eşi Juliana Awada'yı fark etmesi çok uzun sürmedi.

4 Trump, 2017'de çifti Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

5 Elini hemen Juliana Awada'nın beline uzattı.

6 ve öperek selamladı.

7 Trump, fotoğraf çekimi esnasında defalarca arkasına dönüp Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ile konuşup, şakalaştı.

8 Fotoğraf çekimi bittiğinde, platformdan inerken Juliana Awada'ya rehberlik etti ve elini uzattı. Grup daha sonra davul çalma, dans etme ve piyano konseri içeren bir olay duymak için uzaklaştı. Trump, başkan olmadan önce Macri'nin babası ile iş yaptığını belirtti. Trump, "Aslında seneler önce babasıyla iş yaptım" dedi.