Trump'ın koltuğunu sallayan cinsel içerikli film yıldızı davayı kazandı!

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Trump ise, Ekim 2017'de yetişkin film yıldızına karşı açtığı davayı kazandı ve zaferinin ardından Twitter'dan Daniels ve avukat Avenatti ile alay etti. Trump, Twitter'dan 'At suratlının (Stormy Daniels'ten bahsediyor) ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini' yazdı. Daniels ve avukatı ise, attıkları tweet'ler ile Trump'a karşılık verdi. "Baylar ve bayanlar, size başkanınızı sunmama izin verin" diyen Daniels, bu tweet'lerin Trump'ın acizliğini, kadınlara yönelik nefretini ve Twitter'daki kontrol eksikliğini tekrar gösterdiğini söyledi.