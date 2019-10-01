Trump'ın koltuğunu sallayan cinsel içerikli film yıldızı davayı kazandı!
38 dakika önce
ABD lideri Trump'ın başına bela olan cinsel ilişki yıldızı Stormy Daniels, striptiz yaparken gözaltına alındığı için polislere açtığı davayı kazandı.
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ABD lideri Donald Trump'ın başına bela olan cinsel ilişki yıldızı Stormy Daniels, striptiz gösterisi yaparken Cumhuriyetçi Parti'li polisler tarafından gözaltına alındığı için açtığı davayı kazandı.
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Daniels, Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrindeki Sirens Gentlemen's Club adlı mekandan elleri kelepçeli halde çıkarılmıştı.
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CNN International tutuklama işlemini yapan beş polisin kınama, görevi askıya alma veya kovulma gibi yaptırımlarla karşılaşacağını aktarıyor.
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Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'la girdiği cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmiş ve tüm detaylarını anlatarak dünyayı şoke etmişti.
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Polislerin Trump'la girdiği cinsel ilişkiyi anlatması nedeniyle kendisini tutukladıklarını savunan Stormy Daniels, Ocak ayında açtığı davada 450 bin dolar tazminat talep etmişti.
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Gerçek adı Stephanie Clifford olan yetişkin film yıldızı, davayı kazandı ve 366 bin dolar tazminatın hesabına yatmasını bekliyor.
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Trump ise, Ekim 2017'de yetişkin film yıldızına karşı açtığı davayı kazandı ve zaferinin ardından Twitter'dan Daniels ve avukat Avenatti ile alay etti. Trump, Twitter'dan 'At suratlının (Stormy Daniels'ten bahsediyor) ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini' yazdı. Daniels ve avukatı ise, attıkları tweet'ler ile Trump'a karşılık verdi. "Baylar ve bayanlar, size başkanınızı sunmama izin verin" diyen Daniels, bu tweet'lerin Trump'ın acizliğini, kadınlara yönelik nefretini ve Twitter'daki kontrol eksikliğini tekrar gösterdiğini söyledi.
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ABD liderini 'kadın düşmanı ve Amerika için utanç kaynağı' olarak tanımlayan Avukat Michael Avenatti ise, kendisinin ve müvekkilinin Trump'ın 'ne tür bir düzenbaz ve yalancı olduğunu dünyaya göstereceklerini' ilan etti.
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1.10.2019 09:44:49. #1.12#
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