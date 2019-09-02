Tüfekle selfie çekmeye çalışan 17 yaşındaki kızın yüzü, tüfeğin ateş alması sonucu paramparça oldu!

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Polina, 16 yaşındaki arkadaşı Veronika'nın evindeki partide eğlendikleri sırada, arkadaşı Veronika, kendisine babasının av tüfeği ile poz vermeyi teklif etti. Veronika, tüfeği Polina'nın yüzüne doğru tutup poz vermek isterken, tüfek ateş aldı ve Polina'nın yüzüne isabet etti.