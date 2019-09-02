Tüfekle selfie çekmeye çalışan 17 yaşındaki kızın yüzü, tüfeğin ateş alması sonucu paramparça oldu!
9 saat önce
Ukranya'da, tüfekle selfie çekmek isteyen 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Polina Gordik'in yüzü, tüfeğin ateş alması sonucu paramparça oldu.
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Ukrayna'da yaşayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Polina Gordik'in yüzü, tüfekle selfie çekmek isterken, tüfeğin ateş alması sonucu paramparça oldu.
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Polina, 16 yaşındaki arkadaşı Veronika'nın evindeki partide eğlendikleri sırada, arkadaşı Veronika, kendisine babasının av tüfeği ile poz vermeyi teklif etti. Veronika, tüfeği Polina'nın yüzüne doğru tutup poz vermek isterken, tüfek ateş aldı ve Polina'nın yüzüne isabet etti.
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Yüzünün yarısı parçalanan Polina, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yedi saat süren bir ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındı.
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Polina'nın annesi, kızının hala konuşamadığını ancak kafasını sallayarak iletişim kurmaya çalıştığını, kızına olayın kaza olup olmadığını sorduğunu, kızının ise kaza olduğu anlamında kafasını salladığını söyledi.
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Polis, Polina'ya tüfekle fotoğraf çekmeyi teklif eden Veronica ve tüfeğin sahibi olan baba hakkında soruşturma açtı. Baba-kız, suçlu bulunmaları durumunda beş yıl hapis cezası alacak.
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3.9.2019 02:29:02. #1.12#
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