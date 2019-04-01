Tunceli'yi Alan Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu'nun, Asıl Mesleğine Bakın!

1 31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Tunceli oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu açılan sandıklardan adı en çok çıkan aday oldu. Sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmasa da Fatih Mehmet Maçoğlu Twitter'dan zaferini ilan etti ve destek verenlere teşekkür etti.

2 TKP adayı Maçoğlu ilk sonuçların gelmesinin ardından "Dersim halkı kazandı" şeklinde tweet attı:

3 Maçoğlu kimdir, aslen nerelidir, eşi Gülistan Maçoğlu ve çocukları kimdir birlikte tanıyalım...

4 Asıl mesleği bakın ne? Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968 doğumlu. Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun asıl mesleği laborantlık.

5 Öğrenim hayatı Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu olan Fatih Mehmet Maçoğlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı.

6 Sağlık memurluğu yaptı Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı.

7 2007 yılından 2014 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalıştı. 2014 seçimleri ile Ovacık Belediye Başkanı oldu.

8 Evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'taki başarılı başkanlığı sonrası 2019 seçimlerinde Tunceli belediye başkan adayı yapıldı.

9 Eşi Gülistan Maçoğlu ise eşiyle gurur duyuyor, çok iyi bir baba ve eş olduğunu söyleyen Gülistan Maçoğlu verdiği bir röportajda eşi hakkında şunları şöylemişti;

10 "Evinde eşine ev işlerinde yardım eden, sevecen bir baba olarak çocuklarıyla çok ilgili, dışarıda gençlerle, halkla yakın ilgi kurar, ayrım yapmaz. Benim gibi sosyalist biridir"