Turistlerin Bu Adaya Girmesi Yasaklandı!

1 Endonezya'nın Komodo adasın yaşayan ejderlerin neslinin tükenme tehlikesi yaşaması yetkilileri de harekete geçirdi.

2 Komodo ejderlerine de ev sahipliği yapan adada bu canlıların çoğalması için bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

3 2020'de yürürlüğe girecek



Endonezyalı yetkililerin aldığı karar doğrultusunda Ocak 2020'den itibarıyla bir yıl boyunca Komodo adasına turistlerin girişi yasaklanacak.

4 Komodo ejderleri çalınıyor! Çalınarak ciddi bedellere satılan Komodo ejderlerini korumak için Endonezya hükümeti sıkı bir savaş veriyor.

5 Son yapılan operasyonda yakalanan 41 Komodo ejderi, nesli tükenmekte olan hayvanlar için tehlikenin ne derece büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Kurtarılan hayvanlar arasında yavru Komodo ejderleri de mevcut.

6 Endonezya'da çalınan Komodo ejderleriyle ilgili açıklama yapan polis şefi Akhmad Yusep Gunawan, operasyonda 5 yavru ejderin kurtarıldığını belirtti. Komodo ejderlerinin karaborsadaki satış fiyatları da dudak uçuklatan cinsten.

7 Yalnızca Komodo Milli Parkı'nda görülen Komodo ejderleri, nesli tükenme tehlikesi altından olan hayvanlar arasında. Komodo Milli Parkı Unesco tarafından koruma altında. Milli park, çalınma olaylarına karşı koruma amacıyla 2020 yılında 12 ay süreyle geçici olarak kapatılacak. Bölgede şu anda 5700 Komodo ejderinin yaşadığı tahmin ediliyor.

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