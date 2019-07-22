Son Dakika Haberleri: Turizm cennetinde şok! Kahve pişirdiler diye 6 bin TL cezaya çarptırılıp şehirden kovuldular!
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Turizm cennetinde şok! Kahve pişirdiler diye 6 bin TL cezaya çarptırılıp şehirden kovuldular!

46 dakika önce

Venedik polisi, Rialto köprüsünün merdivenlerinde kahve içerken yakalanan iki Alman turisti 6 bin lira para cezasına çarpıp şehri terk etmelerini istendi.

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Berlin'den gelen turistler, Büyük Kanal üzerindeki dört köprünün en eskisi olan Rialto Köprüsü'nün eteğinde kahve yaparken görüldü.
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Yoldan geçen kişi tarafından polise bildirildi.
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6 bin lira cezaya çarptırıldılar!
6 bin lira cezaya çarptırıldılar!
32 ve 35 yaşlarında olan sırt çantalı gezginlere, bir ocakta kahve hazırlamak için toplam 950 Euro (6 bin TL) para cezası verildi. Ayrıca şehirden ayrılmaları istendi.
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Yasakları bununla sınırlı değil!
Yasakları bununla sınırlı değil!
Venedik, belirli alanlarda piknik yapmak ve kamusal alanlarda gömlek giymemek de dahil olmak üzere bir dizi kamu düzeni suçu yasası getirmişti.
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Her yıl yaklaşık 30 milyon turist şehri ziyaret ediyor.


Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:43 
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YORUMLAR (1)
  • ahmet: böyle yasak komunist sistemde bile yoktu italyan şaşırmış dilerim kimse turist olaralk oraya gitmez Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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