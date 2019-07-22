Turizm cennetinde şok! Kahve pişirdiler diye 6 bin TL cezaya çarptırılıp şehirden kovuldular!

1
Berlin'den gelen turistler, Büyük Kanal üzerindeki dört köprünün en eskisi olan Rialto Köprüsü'nün eteğinde kahve yaparken görüldü.
2
Yoldan geçen kişi tarafından polise bildirildi.
3
6 bin lira cezaya çarptırıldılar!
32 ve 35 yaşlarında olan sırt çantalı gezginlere, bir ocakta kahve hazırlamak için toplam 950 Euro (6 bin TL) para cezası verildi. Ayrıca şehirden ayrılmaları istendi.
4
Yasakları bununla sınırlı değil!
Venedik, belirli alanlarda piknik yapmak ve kamusal alanlarda gömlek giymemek de dahil olmak üzere bir dizi kamu düzeni suçu yasası getirmişti.
5
Her yıl yaklaşık 30 milyon turist şehri ziyaret ediyor.