Turizm cennetinde şok! Kahve pişirdiler diye 6 bin TL cezaya çarptırılıp şehirden kovuldular!

1 Berlin'den gelen turistler, Büyük Kanal üzerindeki dört köprünün en eskisi olan Rialto Köprüsü'nün eteğinde kahve yaparken görüldü.

2 Yoldan geçen kişi tarafından polise bildirildi.

3 6 bin lira cezaya çarptırıldılar! 32 ve 35 yaşlarında olan sırt çantalı gezginlere, bir ocakta kahve hazırlamak için toplam 950 Euro (6 bin TL) para cezası verildi. Ayrıca şehirden ayrılmaları istendi.

4 Yasakları bununla sınırlı değil! Venedik, belirli alanlarda piknik yapmak ve kamusal alanlarda gömlek giymemek de dahil olmak üzere bir dizi kamu düzeni suçu yasası getirmişti.