Türk berberi İngiliz basınında! Adamın sırt kıllarından yelek yaptı

1
Berat Polatoğlu, kendi dükkanında tıraş ettiği kıllı adamın atletini kalıp gibi kullanarak tıraş etti.
2
Sadece takipçilerini şaşırtmak için paylaştığı video uluslararası alanda ses getirdi. Bu paylaşımı İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.
3
İşte Polatoğlu'nun, "Modayı yakından takip ediyorum @muratboz da bile böyle kıyafet yok. Sizce bu kazağın isminin ne olması lazım" notuyla paylaştığı o videodan birkaç kare...
6
Diyarbakırlı berber Berat Polatoğlu'nun Instagram'da 182 bin, YouTube kanalında ise yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor.
7
Polatoğlu, 7 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde dünya şampiyonluğuna kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı. 14 çocuklu bir ailenin üyesi olarak zor şartlarda büyüyen ve hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalan Polatoğlu, şimdi 12 kişiye istihdam sağlıyor.