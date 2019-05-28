Türk berberi İngiliz basınında! Adamın sırt kıllarından yelek yaptı

1 Berat Polatoğlu, kendi dükkanında tıraş ettiği kıllı adamın atletini kalıp gibi kullanarak tıraş etti.

2 Sadece takipçilerini şaşırtmak için paylaştığı video uluslararası alanda ses getirdi. Bu paylaşımı İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

3 İşte Polatoğlu'nun, "Modayı yakından takip ediyorum @muratboz da bile böyle kıyafet yok. Sizce bu kazağın isminin ne olması lazım" notuyla paylaştığı o videodan birkaç kare...

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6 Diyarbakırlı berber Berat Polatoğlu'nun Instagram'da 182 bin, YouTube kanalında ise yaklaşık 20 bin takipçisi bulunuyor.