Türk Edebiyatının unutulmazlarından Aziz Nesin 24. ölüm yıl dönümünde anılıyor!

1 Aziz Nesin kimdir? Türk Edebiyatına; şiir, gezi yazısı, çocuk kitapları, çizgi roman, anı,mektup,roman gibi birçok alanda katkıda bulunan Aziz Nesin, 20 Aralık 1915'te Heybeliada'da dünyaya geldi. 1924'te İstanbul Süleymaniye'deki "Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi'nde eğitimine başladı. İki yıl Darüşşafaka Lisesi'nde okuduktan sonra, 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip teğmen oldu.1939'da Askeri Fen Okulu'nu tamamladı. Bu dönemde bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü'ne devam etti.

2 Ankara Harp Okulu'nu bitirdikten sonra asteğmen rütbesiyle orduya katıldı. 1941'den başlayarak II. Dünya Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya'da çadırlı ordugâhta görev yaptı. 1942'de Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı'na atandı ve bir bomba kazasında yaralandı. 1944'te Zonguldak'ta uçaksavar top mevzileri yaptırmakla da görevlendirildikten sonra üsteğmen rütbesindeyken "görev ve yetkisini kötüye kullandığı" suçlamasıyla askerlikten uzaklaştırıldı.

3 Aziz Nesin'in, Vedia Nesin ile yaptığı ilk evliliğinden 1940 yılında Oya ve 1942'de Ateş, Meral Çelen ile yaptığı ikinci evliliğinden ise 1956 yılında Hüseyin Ali ve 1957'de Ahmet Aziz adlarında toplam 4 çocuğu olmuştur.

4 Aziz Nesin sözleri Ben de susuyorum sevgimi saklayıp içimde. Duyuyorsun değil mi suskunluğumu nasıl haykırıyor. Susarak sevgisini ilan eden çok var sevgilim. Ama bir başka seven yok benim sustuğum biçimde.

5 ''Sen yoksun. Boşuna yağıyor yağmur. Birlikte ıslanmayacağız ki. Özlemlerde ayrılıklar da boşuna öyle uzaklardayız. Birlikte ağlayamayacağız ki.''

''Belki sıkıca sarılabileceğimiz bir sevgilimiz olmadı, belki yalnızız; ama bilinsin ki adam gibi sevdiğimizdendir yalnızlığımız!''

6 ''Hayalim; Küçük bi çocuğa 'ne kadar seviyorsun' dediğinde, açıp elini iki yana 'işte bu kadar' derken ki o masum sevgiyi bulmaktı.''

''İyi insan lafın üstüne gelir" demişse eskiler ve ben sürekli seni konuştuğum halde gelmiyorsan; demek ki iyi bir insan değilsin.''

7 ''Üşümek varsa bu sıcağın yokluğudur, Karanlık varsa ışığın yokluğu. Eğer her yer karanlık ve sen üşüyorsan işte bu o'nun yokluğu. ''

'' Aynı kağıdın arka ve on yüzleri gibiyiz. Sonsuza dek beraber; ama hiçbir zaman birbirlerini görmeyen.''

8 ''Ne kadar kalmak istesek de bazen gitmek zorunda kalırız. Ve ne kadar gitmek zorunda olsak da kalmaktan yanadır sol yanımız.''



9 Bir gün bu ülkenin başucuna bir not yanağına da bir öpücük kondurup gideceğim. Çok tatlı uyuyordun uyandırmaya kıyamadım diyeceğim.

10 Aziz Nesin şiirleri (67. Yaş) Benim doğduğum gün/ Günler uzamaya başlar/ Öyle bir öleceğim ki/ Geceler uzamaya başlayacak/ Ve öyle bir öleceğim ki

Günlerle gecelerden başka/ Hiç kimse öldüğümü anlamayacak.

11 Acının Duvarı Aşılınca Kendisi çatlamadan/ Toprağı çatlatamaz tohum./ Aşmışım sınırını mutsuzluğun/ Ayrımsayamıyorum bile,öyle mutsuzum.../ Acısını artık duyamıyorum,/ Ki kendim öyle bir acı olmuşum./ Nasıl görmezse göz kendini,/ Kendimi arıyor bulamıyorum...

12 Aslında Bu Denli Güzel Kokmaz Aslında bu denli güzel kokmaz hiç bir karanfil,/ Onda seni kokladığımdan bunca güzel./ Aslında bu denli güzel olmaz hiç bir Sarıyer,/ Orada seni öptüğümden bunca güzel./ Aslında bunca güzel olmaz hiç bir dünya,/ Seni sevdiğim için dünya da böyle güzel./ Aslında bu denli deli değildim sor kime istersen,/ Sevince seni delilik bile bak ne güzel./ Aslında sen dünya güzeli değilsin,/ Sevdiğim için dünyada tek güzelsin...

13 Beklemek Gözler önünde işte/ Gittikçe arınıyorum kendimden/ Her giden güzelleşir/ Gidiyorum güzelleşmek için/ Unutulsun diye çirkinliklerim/ Gelecek birisi güzeldir/ Gelince güzel değil/ Hele gelmişse çirkin/ Yaşam, ölüm gelecek diye güzel/ Ey güzeller güzeli beklediğim/ Kaç saatim, kaç dakikam ya da saniyem/ Artık ne gelmek ne de gitmek/ Yaşamın en zor yanı beklemek/ Hiçbirimiz beklemedik doğmayı,/ Doğduğumuzdan beri beklediğimiz/ ÖLMEK...

14 Bende Kal Bir tohum verdin/ Çiçeğini al/ Bir çekirdek verdin/ Ağacını al/ Bir dal verdin/ Ormanını al/ Dünyamı verdim sana/ Bende kal.