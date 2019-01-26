Türk Müziğinin Eşsiz Sesi Zerrin Özer, 26 Kilo Verdi

Türk müziğinin eşsiz seslerinden Zerrin Özer, Üsküdar'da bir halk konseri verdi. Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde yapılan konserde Özer; 'Son Mektup, Hani Dünya Tatlısı, Kıyamam, Her Şey Seninle Güzel' gibi unutulmaz şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Üsküdarlı vatandaşlar adeta akın etti. Koridor boşluklarının bile dolduğu konserde Üsküdarlılar doyasıya eğlendi. Bir hayranı ise sahneye çıkıp Özer'e sarılırken oldukça duygusal anlar yaşadı.

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Üsküdar'ı hep müzikle hatırlayacağını söyleyen Özer, "Üsküdar demek bence müzik demek. Buraya geldim ve bütün duvarlarda bu yazıyı okudum. Olağanüstü duygulandım. Bir sanatçı olarak, müziğin hepimizin ruhuna ne kadar katkısı olduğunu biliyorum. Bugünden sonra Üsküdar'ı hep böyle müzik olarak hatırlayacağım. Çok mutluyum. Çok duyguluyum. Gelen dostlarımızdan bazıları oturamamış. Ağlayacak gibi oldum. Çok üzüldüm" diye konuştu. Sağlığı için kilo vermesi gerektiğini belirten Özer, "İyi hissediyorum. Sağlığım için vermem gerekiyordu. Her zaman söylediğim bir şey var. Hep sevenler beni bir yere getirdi. Rabbim hiçbirini başımdan eksik etmesin. Sanatçı oluyorsunuz ve sanatçılığınızla çalışırken, şarkılar üretirken sizinle birlikte yol alıyorlar. Ben onların ölsem de hakkını ödeyemem. Onlar ne isterse o olur" dedi.