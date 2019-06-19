Türk sinemasının efsanelerinden Keloğlan, bakın şimdi nasıl gözüküyor!

1 Rüştü Asyalı; 1947 de Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi.

2 Lise öğrencisiyken Ankara’da Halkevleri Genel Merkezi’nde açılan tiyatro kurslarına katılarak mesleğe ilk adımı atan Asyalı, 1963’te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde yer alarak “temsil kolu sanatçısı” olarak mikrofonla tanıştı.

3 Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü sınavına girdi kazandı 1970 yılında Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak profesyonelce Ankara Radyosu Çocuk Saati’nde canlandırmaya başladığı “Keloğlan” oyunları Türkiye Radyoları’ndan yayınlanırken, dinleyicinin beğenisini, ve sevgisini kazanınca, film yapımcılarının önerisiyle sinemayla tanıştı.

4 Rüştü Asyalı, Ankara Radyosu'nda Çocuk Saati programında canlandırdığı "Keloğlan" oyunları ve ardından sinemada yine "Keloğlan" filmleriyle ün kazanmıştı. 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filmi çekildi Ardından çalışmalarını "Yaman Delikanlı" ve "Dangalak" adlı filmleri geldi.

5 1963 yılından bu yana televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve sanat, kültür programlarıyla radyo ve televizyonda çeşitli projelere büyük katkılarda bulundu.

6 Sanatçı çeşiatçıları Birliği genel sekreterliği, Devlet Tiyatroları Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatroları Vakfı başkanlığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği genel başkanlığı görevlerini, ayrıca Seslendirme Sanatçıları Birliği genel başkanlığı ve Sanat Kurumu yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü.

7 Bir zamanların en çok sevilen karakteri 'Keloğlan' bugünlerde çok farklı bir görünüme sahip. Yaşlanması bir yana saç ve sakal durumu epeyce farklı.

8 Rüştü Asyalı, şimdilerde Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri veriyor.

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