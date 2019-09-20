Türkiye, 15 noktada yapılacak eylemlerle Küresel İklim Grevine hazır!

1 İnsan faaliyetleri sonucu büyük hasar gören doğanın yaşamını sürdürebilmesi ve içinde barındırdığı canlıları yine kanatları altına alabilmesi adına dünya 20 Eylül'de tek yürek oldu. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi 20 Eylül'de dünyanın genelinde iklim aktivistleri grev için toplanıyor.

2 Türkiye ayağında Friday's for Future (Gelecek için Cuma'lar) ve Sıfır Gelecek organizasyonları İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 15 farklı eylem planı yaptı. Küresel İklim Grevi haftası, 20 Eylül'de başlayacak ve 27 Eylül'de sonlanacak, grev boyunca 137 ülkede 4500'ün üzerinde eylem ve etkinlik düzenlenecek.

3 Eylem çağrısını yapan, tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'di. BM iklim zirvesine katılmak için ABD'de bulunan minik aktivist Thunberg, New York'ta eylemlere katılacak. Küçük aktivist; küresel ısınmaya karşı liderlerin büyük adımlar atması çağrısıyla her cuma İsveç parlamentosu önünde gösteriler yapıyordu. Bu gösteriler birçok ülkeye yayıldı. Dünya'nın dört bir yanından öğrenciler, Thunberg'in izinden giderek eyleme dahi oldu.

4 Greta Thunberg 3 Ocak 2003 tarihinde İsveç'de dünyaya gelen Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg Küresel İklim Grevi'nin önderidir. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan minik eylemci, "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Nobel Barış Ödüllerine de aday gösterilen Thunberg ve diğer aktivist gençler, Temmuz 2019’da Petrol İhracatçı Ülkeler Örgütü (OPEC) adına, genel sekreter Mohammed Barkindo tarafından fosil yakıt endüstrisi için "en büyük tehdit" ilan edildi.

5 Dünyada her gün yaklaşık 200 canlı türü yok oluyor. Altıncı kitlesel yokoluş olarak bilinen bu evrede, son 44 yılda canlı popülasyonları yüzde 60 azaldı. Bir milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İklimin başkalaşması nedeniyle göçler arttı. Sadece 2018'de dünyada 17 milyon insan göç etti, 2008-2018 arasında bu sayı 265 milyonu buldu. 2050 yılında 200 milyon insanın göç etmesi bekleniyor.

6 Dünyadaki yoksul bölgeler karbon salımının sadece %10'unu gerçekleştirdiği hâlde iklim krizinin en ağır yükünü %75 ile onlar sırtlayacak. 2100'e kadar deniz suyu seviyesinin 2 metreye kadar yükseleceği öngörülüyor. Bu durumda milyonlarca kişi göç etmek zorunda kalacak. Önümüzdeki 11 yılda 120 milyon kişi daha yoksullaşacak. İklim değişikliği sebebiyle milyonlarca kişi yaşama, beslenme, barınma ve su gibi temel haklarından mahrum kalacak.

7 Haziran ayında sıcaklıklar normallerin 0,93 derece üzerine geçti. Temmuz ayının ise şu ana kadar dünyada ölçülen en sıcak ay olması bekleniyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası son 900 yılın en ağır kuraklığını yaşıyor.

8 Küresel eylemle amaç; iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi, iklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi...

9 Yeşil İklim Fonu'nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi, kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesidir.

10 Türkiye'de grevin adresleri İstanbul'da etkinlikler Kadıköy'de 14.00'd İskele Meydanı'nda genç iklim aktivistlerinin öncülüğünde başlayacak. Ardından 16.00'da Yoğurtçu Parkı'nda buluşulacak. Çeşitli atölyelerin, standların, performans gösterilerinin ve konuşmaların olacağı parkta 17.30'dan itibaren ise müzik grupları sahne alacak.

11 İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda 15.00'de başlayacak iklim eylemi, 17.00'da Alsancak İskele önünde tekrar bir araya gelecek ve 18.00'da İklim Yürüyüşü gerçekleştirecek. Kültürpark Sahne'deki konserler ve performans gösterileri ise 19.00'da başlayacak.

12 Türkiye'de eylem yapılacak diğer bölgeler; 14.00'de Bursa Nilüfer Kent Konseyi, Balıkesir Ayvalık'ta 17.00'de Ayvalık Öğretmen Evi ile Altınoluk Antandros Parkı'nda 14.00'da, Muğla Bodrum'da 13.30'da Kızılağaç Köyü ile Milas – Ören'de 16.00'da eyleme geçilecek.

13 Diyarbakır Yenişehir'de Kooperatifler Mahallesi Trenyolu Sokak'ta 18.30'da, Ankara 14.00'da Kuğulu Park'ta, Antalya Çıralı'da 12.00'da ve Eskişehir'de ise 15.00'da Espark AVM önünde eylemlere başlanacak. Adana Çevre Platformu 21 Eylül Cumartesi 17.00'da Adana Atatürk Parkı'nda toplanacak.

14 TED okulları 20 Eylül'de ikinci kez iklim için greve çıkacak ve 20 Eylül'de Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 40 okul, 32 bin öğrencisiyle iklim için eylem yapıyor olacak.