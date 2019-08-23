Türkiye'de son 10 yılda Emine Bulut ile aynı kaderi paylaşan 2 bin 648 kadın var!

1 Temmuz ayında toplamda 31 kadın öldürüldü ve işlenen kadın cinayetlerinin 5'i şüpheli ölüm olarak nitelendirilirken, 16 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 2'si boşanmak, 4'ü ayrılmak ve 4'ü de başka nedenlerle hayattan koparıldı.

2 Eşleri, erkek arkadaşları tarafından katledilen kadınların illere göre dağılımı ise şöyle; İstanbul: 5, Adana: 3, Bursa: 2, Mersin: 2, Konya: 2, Kocaeli: 2, Kayseri: 1, Manisa:1, Erzurum:1, Amasya: 1, Hakkari: 1, Kahramanmaraş: 1, Tekirdağ: 1, Kütahya: 1, Kilis: 1, Denizli: 1, Antalya: 1, Çanakkale: 1, İzmir: 1, Samsun: 1.

3 Öldürülen kadınların isimleri; Şükran Cantaş, Filiz K., A.Ç., Müberra Kuzdan, Hülya Yılmaz, Meryem Aktan, Chen Haiyun, Songül Yalçın, Fatma Gürgen, Afet Mammadli, Büşra Güçlü, Elif E., Sevim Koç, Seher O., Ebru Tenk, Fatma Aydoğdu, Nimet Y., Özlem Ergül, Gülen Pamukçu, Nuray Anar, Çiğdem Kurtoğlu, Hasine Şanlı, Halime Şenal, Hatice Kavak, Zeyneb El Arid, Gülay Şimşek, Saime Durgel, Pınar Gevez, Alime Ataman, Mürvet İ ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın daha…

4 Daha önce öldürülen, öldürülecek ve Temmuz ayında öldürülen 31 kadından 7'sinin kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor, 11'i evli oldukları erkek, 1'i eskiden evli olduğu erkek, 1'i arkadaşının evli olduğu erkek, 1'i abisi, 1'i babası, 1'i damadı, 1'i torunu, 1'i tanığı biri tarafından, 6'sı birlikte olduğu erkek tarafından katledildi.

5 Kadınlar Tehlike Endeksi listesinde, kadınların tek başına seyahat edemeyeceği ülkeler listesinde Türkiye 13. Sırada yer aldı. Türkiye'de 2009 yılında bu yana 2 bin 648 kadın öldürülürken, sadece İstanbul'da 2010 – 2017 yılları arasında 267 kadının yaşam hakkı elinden alındı ve sadece 2019 yılında toplamda 221 kadın öldürüldü.

6 Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Baran tarafından küçük kızının yanında bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 Konya'da ise 37 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

8 A.Y Mardin'de eşi ve eşinin sevgilisi tarafından 26/06/2019 tarihinde öldürüldü.

9 Kezban Y. Konya'da eşi tarafından 26/06/2019 tarihinde tartışma sonucu ateşli silah ile öldürüldü.

10 Filiz Kaplan Mersin'de bir yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 28/06/2019 tarihinde tabanca ile öldürüldü.

11 Gülnur Yılmaz Balıkesir'de 27/06/2019 tarihinde annesinin yerini söylemediği gerekçesiyle babası tarafından 11 el ateş edilerek öldürüldü.

12 Gökçen Ş. Çorum'da boşanmak üzere olan eşi tarafından ateşli silahla 30/06/2019 tarihinde öldürüldü.

13 Şükran Cantaş İstanbul'da 01/07/2019 tarihinde tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

14 Büşra Güçlü Adana'da 10/07/2019 tarihinde tartışma sonucu 4 aylık eşi tarafından ateşli silahla öldürüldü.

15 Melek Yılmaz Batman'da 1 yıllık evli eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşan 4 aylık hamile Melek Yılmaz, 14/06/2019 tarihinde eşinin tabancasından çıkan kurşunla öldürüldü.

16 Firdevs S. İstanbul'da, 17/06/2019 tarihinde sevgilisi tarafından tek kurşunla öldürüldü.

17 Defne Afyonkarahisar'da, 19/06/2019 tarihinde yabancı bir erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

18 Şener Akyurt İstanbul'da, 19/06/2019 tarihinde aldatıldığı şüphesiyle eşi tarafından tabancayla öldürüldü.

19 Derya Yörükoğlu İstanbul'da 17/06/2019 tarihinde tartışa sonucu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu isimler yakın zamanda katledilen kadınlardan bazıları... Onlar gibi binlerce kadın ,çeşitli nedenlerle, farklı şekillerde hayattan koparılıyor...