Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kar Manzaraları

Türkiye'den Kar Manzaraları

16 saat önce

Bugün yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilde okullara ara verildi. İşte, Türkiye'yi beyaza bürüyen muhteşem kar manzaraları..

1
Ankara
Ankara
Ankara'nın beyaza bürünmesinin ardından, 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmişti. Tatili fırsat bilen öğrenciler ve vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiler.
2
Sakarya
Sakarya
Sakarya'da kar kendini yağmurla karışık olarak gösterdi.
3
Ankara
Ankara
Ankara'daki karın keyfini sadece çocuklar değil, yetişkinler de çıkardı..
4
Sakarya
Sakarya
Sakarya'nın tepelerinde oluşan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
5
Sivas
Sivas
Sivas'ta dondurucu soğuklara rağmen dışarı çıkan vatandaşlara buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
6
Aksaray
Aksaray
Aksaray'da yoğun kar yağışı kimi yolların trafiğe kapanmasına yol açsa da, şehrin bu görüntüsü fotoğraflanmaya değerdi.
7
Bolu
Bolu
Bolu'daki vatandaşlar da kar sonrasında oluşan manzaraları sosyal medya hesaplarından paylaşarak manzaranın tadını çıkardılar.
8
Samsun
Samsun
Samsun'un Havza ilçesinde 27 Aralıkta da okullara ara verildi.
9
İstanbul
İstanbul
İstanbul'da çok kısa süren kar yağışı hayatı etkilemedi.
10
Erzurum
Erzurum
Erzurum yine bildiğiniz gibi! Yoğun kar yağışı olan şehirde her yer bembeyaz.
11
Erzincan
Erzincan
Erzincan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle köye giden yollar kapandı ve pek çok araç kar altında kaldı. Yoğun tuzlama çalışmalarıyla kentteki hayat normale döndürülmeye çalışılıyor.
12
Bursa
Bursa
Bursa'da havadan çekilen bu görüntü her şeyi özetliyor.
13
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir'de yağan kar sonrası vatandaşlar sokağa çıkarak kar yağışının tadını çıkardı.
14
Ordu
Ordu
Ordu'ya yağan kar işte bu manzarayı oluşturdu.
15
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
16
Gümüşhane
Gümüşhane
17
Konya
Konya
18
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

»      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:52 

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