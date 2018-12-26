Türkiye'den Kar Manzaraları

1 Ankara Ankara'nın beyaza bürünmesinin ardından, 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmişti. Tatili fırsat bilen öğrenciler ve vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiler.

2 Sakarya Sakarya'da kar kendini yağmurla karışık olarak gösterdi.

3 Ankara Ankara'daki karın keyfini sadece çocuklar değil, yetişkinler de çıkardı..

4 Sakarya Sakarya'nın tepelerinde oluşan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

5 Sivas Sivas'ta dondurucu soğuklara rağmen dışarı çıkan vatandaşlara buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

6 Aksaray Aksaray'da yoğun kar yağışı kimi yolların trafiğe kapanmasına yol açsa da, şehrin bu görüntüsü fotoğraflanmaya değerdi.

7 Bolu Bolu'daki vatandaşlar da kar sonrasında oluşan manzaraları sosyal medya hesaplarından paylaşarak manzaranın tadını çıkardılar.

8 Samsun Samsun'un Havza ilçesinde 27 Aralıkta da okullara ara verildi.

9 İstanbul İstanbul'da çok kısa süren kar yağışı hayatı etkilemedi.

10 Erzurum Erzurum yine bildiğiniz gibi! Yoğun kar yağışı olan şehirde her yer bembeyaz.

11 Erzincan Erzincan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle köye giden yollar kapandı ve pek çok araç kar altında kaldı. Yoğun tuzlama çalışmalarıyla kentteki hayat normale döndürülmeye çalışılıyor.

12 Bursa Bursa'da havadan çekilen bu görüntü her şeyi özetliyor.

13 Eskişehir Eskişehir'de yağan kar sonrası vatandaşlar sokağa çıkarak kar yağışının tadını çıkardı.

14 Ordu Ordu'ya yağan kar işte bu manzarayı oluşturdu.

15 Afyonkarahisar

16 Gümüşhane

17 Konya