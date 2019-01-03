Türkiye'nin ilk Youtuber'ı Kim? Hangi Youtuber, Ne Zaman Kanal Açtı?

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BARIŞ ÖZCAN - 20 KASIM 2010
Afrika'da safari
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ORKUN IŞITMAK - 24 KASIM 2010
Sihirbazlık videosu
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SEBİ BEBİ - 25 MART 2011
Ebru desenli oje tekniği
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RUHİ ÇENET - 15 KASIM 2012
Dünyanın en korkunç 10 terk edilmiş şehri
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DUYGU ÖZASLAN - 4 KASIM 2013
Favori ürünlerim
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ENES BATUR - 20 OCAK 2013
Mine Craft oyun videosu
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URAS BENLİOĞLU - 2 HAZİRAN 2014
Bardağa dökmeden içecek koymak
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HALİL SÖYLETMEZ - 7 HAZİRAN 2014
Hunharca gülen adam
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OHA DİYORUM - 15 TEMMUZ 2014
Kola ile mentos birleşirse ne olur?
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MERYEMCAN - 8 AĞUSTOS 2014
Benimle hazırlan!
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MERVE ÖZKAYNAK - 26 AĞUSTOS 2014
Beni tanıyın!
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DUYGU KÖSEOĞLU - 12 EYLÜL 2014
Counter
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FURKAN YAMAN - 13 NİSAN 2015
Minecraft oyun
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KAFALAR - 2 HAZİRAN 2015
Arabesk rap
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BERKCAN GÜVEN - 13 EYLÜL 2015
Merhaba YouTube
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DANLA BİLİC - 11 KASIM 2016
Yeditepe Üniversitesi % 50 burslu kız makyajı