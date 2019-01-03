Türkiye'nin ilk Youtuber'ı Kim? Hangi Youtuber, Ne Zaman Kanal Açtı?

Alev:

"Alayi çöp!" diyen arkadasimiz Bariş Özcan'i hiç tanimiyor sanirim! Böyle genelleme yapan bir yorum yapilmasi üzücü... Saatlerce arastirmalar yapip bizlere binlerce degerli bilgiyi, kitabi, enteresanliklari, filmleri, öğrenmePsikoloji Metodlarini, sayip yasamadigim bircok seyi kolaylikla anlamamizi saglayan ve muhtesem bir profesyonellikle sunan Baris Özcan'a Selam olsun