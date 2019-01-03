Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk Youtuber'ı Kim? Hangi Youtuber, Ne Zaman Kanal Açtı?

Türkiye'nin ilk Youtuber'ı Kim? Hangi Youtuber, Ne Zaman Kanal Açtı?

2 saat önce

Aylık kazançlarıyla herkesi bu sektöre çeken Türkiye'nin fenomen isimleri YouTube'a ilk ne zaman girdi dersiniz? İşte Türkiye'nin ilk YouTuber'ı ve kanalındaki ilk video konusu...

1
BARIŞ ÖZCAN - 20 KASIM 2010
BARIŞ ÖZCAN - 20 KASIM 2010
Afrika'da safari
2
ORKUN IŞITMAK - 24 KASIM 2010
ORKUN IŞITMAK - 24 KASIM 2010
Sihirbazlık videosu
3
SEBİ BEBİ - 25 MART 2011
SEBİ BEBİ - 25 MART 2011
Ebru desenli oje tekniği
4
RUHİ ÇENET - 15 KASIM 2012
RUHİ ÇENET - 15 KASIM 2012
Dünyanın en korkunç 10 terk edilmiş şehri
5
DUYGU ÖZASLAN - 4 KASIM 2013
DUYGU ÖZASLAN - 4 KASIM 2013
Favori ürünlerim
6
ENES BATUR - 20 OCAK 2013
ENES BATUR - 20 OCAK 2013
Mine Craft oyun videosu
7
URAS BENLİOĞLU - 2 HAZİRAN 2014
URAS BENLİOĞLU - 2 HAZİRAN 2014
Bardağa dökmeden içecek koymak
8
HALİL SÖYLETMEZ - 7 HAZİRAN 2014
HALİL SÖYLETMEZ - 7 HAZİRAN 2014
Hunharca gülen adam
9
OHA DİYORUM - 15 TEMMUZ 2014
OHA DİYORUM - 15 TEMMUZ 2014
Kola ile mentos birleşirse ne olur?
10
MERYEMCAN - 8 AĞUSTOS 2014
MERYEMCAN - 8 AĞUSTOS 2014
Benimle hazırlan!
11
MERVE ÖZKAYNAK - 26 AĞUSTOS 2014
MERVE ÖZKAYNAK - 26 AĞUSTOS 2014
Beni tanıyın!
12
DUYGU KÖSEOĞLU - 12 EYLÜL 2014
DUYGU KÖSEOĞLU - 12 EYLÜL 2014
Counter
13
FURKAN YAMAN - 13 NİSAN 2015
FURKAN YAMAN - 13 NİSAN 2015
Minecraft oyun
14
KAFALAR - 2 HAZİRAN 2015
KAFALAR - 2 HAZİRAN 2015
Arabesk rap
15
BERKCAN GÜVEN - 13 EYLÜL 2015
BERKCAN GÜVEN - 13 EYLÜL 2015
Merhaba YouTube
16
DANLA BİLİC - 11 KASIM 2016
DANLA BİLİC - 11 KASIM 2016
Yeditepe Üniversitesi % 50 burslu kız makyajı

»      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:03 

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YORUMLAR (12)
  • Alev: "Alayi çöp!" diyen arkadasimiz Bariş Özcan'i hiç tanimiyor sanirim! Böyle genelleme yapan bir yorum yapilmasi üzücü... Saatlerce arastirmalar yapip bizlere binlerce degerli bilgiyi, kitabi, enteresanliklari, filmleri, öğrenmePsikoloji Metodlarini, sayip yasamadigim bircok seyi kolaylikla anlamamizi saglayan ve muhtesem bir profesyonellikle sunan Baris Özcan'a Selam olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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