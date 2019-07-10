Türkiye'nin Maldivleri! Antalya'nın Suluada'sı doğal güzelliğiyle ağızları açık bırakıyor

1 Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden bu yaz sezonunun en çok tekne turu yapılan alanı oldu.

2 Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumlu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 50'nin üzerinde tekne turu düzenleniyor. Kumu ve suyunun rengiyle Maldivler'e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 1500'ü aşıyor.

3 Adrasan'da kooperatife bağlı yaklaşık 60 teknenin en az 45'inin günlük deniz turlarını Suluada'ya yaptığını belirten 'Kelebek' adlı teknenin sahibi Kudret Acar, Adrasan'dan 45 dakika süren turun saat 10.30'da başlayıp 18.00 gibi tamamlandığını söyledi. Suluada turu sırasında ziyaretçilerin Gelidonya Feneri gibi bölgenin tarihi değeri olan Adrasan Deniz Feneri'ni de görme imkanı bulduklarını anlatan Kudret Acar, turlarda Suluada'nın etrafının tamamen dolaşıldığını ve birçok noktada teknelerin demir atarak yüzme imkanı verildiğini kaydetti.

4 Adanın şekli itibarıyla yunusa benzetildiğini söyleyen Acar, adını ise adada çıkan tatlı su kaynağından aldığını dile getirdi. Adanın doğu tarafında bir noktadan tatlı su çıktığını belirten Acar, "İçmesuyu gayet lezzetli. Yapılan araştırmalarda da insan sağlığına hiçbir zararı olmadığı belirlenmiş. Adanın dağdan koptuğu ve deniz altından bir damar aracılığıyla dağlarda biriken kar sularının adaya ulaştığı belirlenmiş."

5 "İki plajın da kumsalı beyaz ve suyu da turkuaz renklerde. Halk arasında 'Maldivler' deniyor. Ama ben Maldivler denilmesi taraftarı değilim. Kumluca'nın Suluada'sı denilmesi daha doğru. Plajların ikisi de tertemiz ve muhteşem su rengi nedeniyle çok büyük ilgi görüyor. Kooperatifimize bağlı 60 tekne var ve sadece Adrasan'dan günlük 45 tekne turlarını Suluada'ya düzenliyor. Tekneler 30-35 kişilik. Çıralı-Olimpos'tan gelen tekneleri de düşündüğümüzde günde 1500'ün üzerinde ziyaretçi ağırlanıyor."

6 Adadaki beyaz kumulun tamamen doğal olduğuna da işaret eden Acar, adanın etrafında çok sayıda sualtı mağarası olduğunu, bu mağaralara 'Aşk Mağarası' adı verildiğini söyledi.

7 Ada ve etrafının çok temiz olması, dolayısıyla biyoçeşitliliğinin de zengin olduğuna işaret eden Acar, "Örneğin tekne turlarımız sırasında birçok kez caretta caretta'lar veya yunuslar da bize eşlik eder. Adada ayrıca martı popülasyonu da bulunuyor" dedi.

8 Ziyaretçiler kayalıklardan birkaç metreye kadar yaklaştırılan tatlı sudan içebiliyor. Ada etrafında gün boyu süren tur sonrasında Adrasan'a yakın Liman Koyu'ndaki yüzme molası veriliyor, ardından Adrasan sahiline geri dönülüyor. Tekne turları kişi başı 80 TL ve öğle yemeğinin yanı sıra çay, meyve gibi ikramlarda bulunuluyor.

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