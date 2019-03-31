Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Ünlü İş İnsanları Sandık Başında!

Türkiye'nin Ünlü İş İnsanları Sandık Başında!

50 dakika önce

İş dünyasının ünlü isimleri, sabahın erken saatlerinde oylarını kullanmak için sandık başındaydı...

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Rahmi Koç
Rahmi Koç
Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı.
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2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.
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Caroline Koç
Caroline Koç
2016 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.
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1288 numaralı sandıkta oyunu kullanan Caroline Koç, oy verme işleminin ardından korumaları eşliğinde okuldan ayrıldı.
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Hacı Sabancı
Hacı Sabancı
Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı Hacı Sabancı da 2234 numaralı sandıkta oy verdi.
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Sabah erken saatlerde Kandilli İlkokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı.
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İnan Kıraç
İnan Kıraç
Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç da Kandilli İlkokulu'nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi.
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Cem Boyner
Cem Boyner
İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile oyunu Beykoz'da kullandı.
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Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gelerek oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı.
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Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, "Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese" dedi.

»      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:28 

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