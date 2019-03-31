Türkiye'nin Ünlü İş İnsanları Sandık Başında!

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı.

2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

2016 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un eşi Caroline Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı.

Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı Hacı Sabancı da 2234 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç da Kandilli İlkokulu'nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi.

İş adamı Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve oğlu Acar Murat Boyner ile oyunu Beykoz'da kullandı.

Cem Boyner, eşi Ümit Nazlı Boyner ve çocukları Acar Murat Boyner Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na gelerek oylarını 1284 numaralı sandıkta kullandı.

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Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Cem Boyner, "Çok güzel bir seçim olsun huzur içinde. İyi sonuçlar getirsin inşallah herkese" dedi.