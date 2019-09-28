Türkiye'yi BM'ye şikayet etmişti! 16 yaşında 500 bin kişilik miting yaptı

1 16 yaşındaki İsveçli çevre eylemcisi Thunberg, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde "Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yeterli ve zamanında önlemler almayarak çocuk haklarını ihlal etmekle" suçlamıştı.

2 Zirve'nin ardından Greta Thunberg soluğu Kanada'nın Montreal kentinde aldı. Greta Thunberg'in 27 Eylül Cuma günü Montreal'de düzenlediği iklim değişikliği mitingine yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

3 Fazla gürültülü olduk, susturmak istiyorlar! Gelecek için Cumalar eylemleri kapsamında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen iklim gösterilerinde de söz alan Greta Thunberg, yüz binlerce kişi ile birlikte iklim değişikliğine karşı slogan attı. 500 bin kişinin katıldığı gösteride Greta Thunberg, "Bizle başa çıkmaları için fazla gürültülü olduk bu sebeple bizi susturmak istiyorlar." dedi.

4 Montreal'deki miting öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Greta Thunberg, BM'deki konuşması sebebiyle kendisine yöneltilen olumsuz eleştirileri övgü olarak kabul ettiğini söyledi.

5 Greta Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve başka isimlerin kendisini hedef alan açıklamaları için, iklim protestolarının bazılarının dünya görüşünü ve çıkarlarını etkilediğini ve bu sebeple tepki verdiklerini savundu.

6 Basın toplantısının ardından Kanada Başbakanı tarafından kabul edilen Greta Thunberg, Justin Trudeau'ya iklim değişikliği ile mücadele etmek için yeterince çalışmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

7 Justin Trudeau, Greta Thunberg için, "Greta, yöneticilerine daha fazlasını ve daha iyisini yapmak için çağrıda bulunan genç nesillerin sesi." tanımlamasını yaptı ve "Ve onu dinliyorum." dedi.

8 Kanada'da yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye 10 yıl içinde 2 milyar ağaç dikme vaadi veren Justin Trudeau'dan iklim değişikliği ile mücadelede daha aksiyon almasını istedi.

9 Kanada'da düzenlenen ve yüz binlerinden 'Greta, Greta' sloganları attığı gösterinin yanı sıra dün, 150 ülkede Gelecek için Cumalar eylemleri düzenlendi.

10 Çok sayıda kentte meydanlara akın eden kalabalık, iklim değişikliği ile mücadele temalı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.