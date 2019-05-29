Son Dakika Haberleri: Tutsak olarak yaşıyordu! Dişi anakonda kendi kendine hamile kaldı!
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Tutsak olarak yaşıyordu! Dişi anakonda kendi kendine hamile kaldı!

1 saat önce

ABD'de bir dişi anakonda, partenogenez olarak bilinen ve oldukça nadir görülen kendi kendine üreme yoluyla hamile kaldı.

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Bir dişi anakonda, yalnızca dişilerin bulunduğu bir sergide tutsak olarak yaşamasına rağmen iki yılan doğurdu.
Anna isimli yılan, New England Aquarium'daki Amazon sergisinde tutuluyordu ve oldukça nadir görülen partenogenez yöntemiyle yani kendi kendine üreme yöntemiyle hamile kaldı.
Bu hamilelik yöntemi özellikle bitkiler ve böcekler arasında oldukça yaygın olsa da, diğer omurgalı türler arasında çok nadir görülüyor. Bu vaka ise yeşil anakondalar arasında gözlemlenen yalnızca ikinci vaka oldu.
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Bu yılın başlarında akvaryum personeli beklenmedik bir şekilde doğan yılanları gördüler ve Anna hala daha fazla yavru doğuruyordu. Ne yazık ki, yavruların birçoğu ölü doğdu, yalnızca iki tanesi yaşadı.
Anna, yalnızca dişilerin bulunduğu bir yerde tutuluyordu. Uzmanlar hemen ne olduğunu anladılar. Bilim insanları ise Anna'nın ve yavruların DNA'sını analiz ettiler ve sonuçlar, yılanın cinsel olmayan yollarla ürediğini onayladılar.
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Anna'nın tek başına nasıl hamile kaldığı hala belirlenemedi. Fakat, akvaryum yönetiminin söylediğine göre yavrular annelerinin kopyası gibi görünüyorlar.
“Bu iki genç yılan için yapılan sınırlı genetik sıralama, test edilen tüm sitelerde tam eşleşmeleri gösterdi. Bu iki yavru, annesinin genetik kopyası veya klonu gibi duruyor."
Şu an yavrular annenin yanına verilmeden evvel, akvaryum ekibince bakılıyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:39 
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