Tutsak olarak yaşıyordu! Dişi anakonda kendi kendine hamile kaldı!

1 Bir dişi anakonda, yalnızca dişilerin bulunduğu bir sergide tutsak olarak yaşamasına rağmen iki yılan doğurdu.

Anna isimli yılan, New England Aquarium'daki Amazon sergisinde tutuluyordu ve oldukça nadir görülen partenogenez yöntemiyle yani kendi kendine üreme yöntemiyle hamile kaldı.

Bu hamilelik yöntemi özellikle bitkiler ve böcekler arasında oldukça yaygın olsa da, diğer omurgalı türler arasında çok nadir görülüyor. Bu vaka ise yeşil anakondalar arasında gözlemlenen yalnızca ikinci vaka oldu.

2 Bu yılın başlarında akvaryum personeli beklenmedik bir şekilde doğan yılanları gördüler ve Anna hala daha fazla yavru doğuruyordu. Ne yazık ki, yavruların birçoğu ölü doğdu, yalnızca iki tanesi yaşadı.

Anna, yalnızca dişilerin bulunduğu bir yerde tutuluyordu. Uzmanlar hemen ne olduğunu anladılar. Bilim insanları ise Anna'nın ve yavruların DNA'sını analiz ettiler ve sonuçlar, yılanın cinsel olmayan yollarla ürediğini onayladılar.