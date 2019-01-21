Tuvalete Giren Adam Gördüğü Manzara Karşısında Dondu Kaldı

1 Avusturalya'da bir ailenin tuvaletindeki manzara herkesi paniğe soktu. Yetkililer olay yerine hızlıca geldi ama davetsiz misafiri klozetten çıkarmak öyle kolay değildi.

2 Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.

3 Yılanların bol olduğu Avustralya gibi coğrafyalarda, bu hayvanlar genelde evlerin tesisat borularından yukarı tırmanıyor. Bu bölgelerde borulardan eve misafir olan yılan vakaları oldukça yaygın.