Tuvalete Giren Adam Gördüğü Manzara Karşısında Dondu Kaldı
1 saat önce
Pitonlar klozetlerden vazgeçmiyor! Avustralya'da yaşayan bir ailenin tuvaletinden piton yılanı çıktı. Aile, derhal yetkililere ulaşıp yardımcı olmalarını istedi.
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Avusturalya'da bir ailenin tuvaletindeki manzara herkesi paniğe soktu. Yetkililer olay yerine hızlıca geldi ama davetsiz misafiri klozetten çıkarmak öyle kolay değildi.
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Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.
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Yılanların bol olduğu Avustralya gibi coğrafyalarda, bu hayvanlar genelde evlerin tesisat borularından yukarı tırmanıyor. Bu bölgelerde borulardan eve misafir olan yılan vakaları oldukça yaygın.
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Avusturalya pitonu hakkında bilgiler
Boyları 4 metreye kadar uzayabilir. 15kg kadar ağırlığa kadar ulaşabilirler. Çoğunlukla küçük memelileri, kuşları ve kertenkeleleri avlar.
Evcil kedileri ve küçük köpekleri öldürdükleri bilinmektedir. Pitonlar, Queensland'de en çok yakalanan zehirli olmayan yılanlardır.
Isırıkları kayda değer bir yırtılma bırakır.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:17
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