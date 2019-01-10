Tuvalette Telefon Kullananlar Dikkat! Sağlığınız Tehlikede

1 İngiltere'de bulunan Surrey Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji öğrencileri, geçtiğimiz yıl cep telefonlarını yakından inceledi.

2 Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti.

3 Ve cep telefonları üzerinde birçok bakterinin varlığını farketti. Cep telefonlarında tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı. Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti.

4 Yani telefonlara yiyecek ve içeçekler de bulaştırılıyor. O nedenle bu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor.

5 Uzmanlar, cep telefonu temizliğine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cep telefonunuz parçalara ayrılabiliyorsa, yine 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Akıllı telefonunuzun temizliğini ihmal etmemelisiniz. Eğer akıllı telefonunuzu parçalara ayırabiliyorsanız 3 ayda bir telefonu kapattıktan sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz.