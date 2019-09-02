Son Dakika Haberleri: Tüylü yaratığa sopayla dokunan turistler bin pişman oldu!
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Tüylü yaratığa sopayla dokunan turistler bin pişman oldu!

59 dakika önce

Meksika'nın eyaleti Sonora'da gezintiye çıkan turist kafilesi, bir mağara boşluğunda fark ettiği tüylü yaratığa sopayla dokunduğuna bin pişman oldu.

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Meksika'daki Alamos kasabası yakınlarındaki bir mağaraya yolu düşen 2 yürüyüşçü kayalıkların arasında bir yuvaya ulaştı. Mağara boşluğunda tüylerle kaplı garip bir canlıyla karşılaşan turistler şoke oldu.
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Ne olduğuna anlam vermedikleri canlıya ufak bir sopayla dokunmak istediler. Çok geçmeden gerçek anlaşıldı. Tüylü bir yaratık değil meğer yüzlerce örümceğin eviymiş. Üst üste binen örümcekler sanki tüylü büyük bir yaratıkmış hissiyatı uyandırmıştı.
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Sopayla dokunulan örümcekler en az 20 saniyede mağara deliğinden etrafa sıçramaya başladı! Örümcekler, mağaraya ve toprağa sürünerek kaçmaya başladı. Video 1,5 milyondan fazla izlendi.
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Gelen beğeniler kadar öfkeli yorumlar yapanlar da vardı.
Gelen beğeniler kadar öfkeli yorumlar yapanlar da vardı.
Bir sosyal medya kullanıcısı tweetledi: "Bunlar zararsız hayvanlar, ne kadar meraklısınız! Ne kadar cehaletiniz olursa olsun doğayı rahatsız etmeyin." Diğer vatandaşlar da bu yoruma katılarak, turist grubunun böcekleri yalnız bırakması gerektiğini söyledi. Bir diğer vatandaş: "Neden onları yalnız bırakmıyorsunuz? Yoksa yuvayı yeniden mi inşa edeceksin?" dedi.
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Holocnemus pluchei (Ev örümceği)
Holocnemus pluchei (Ev örümceği)
Mağaraların, binaların ve harebelerin nemli duvar köşelerine örülen ağlar, düzensiz biçimdedir. Genelde tavan köşelerine de ağ kurabilirler. Çoğunlukla rahatsız edilmeyen bölgeleri tercih ederler. Kendisi de ağ üzerinde ters vaziyette durur. Eğer rahatsız edilirlerse, titreyerek bulanık bir görüntü oluşturuyorlar. Böylece hem avcı tarafından belirlenmesi zorlaşıyor; hem de halen ağın çevresinde uçuşan böcekler varsa onların ağa yapışmasını sağlıyorlar. Bu yüzdendir ki titreyen örümcek olarak da bilinirler.



Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:33 
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