Son Dakika Haberleri: Uber'in hava taksi merkezleri işte böyle görünecek
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Uber'in hava taksi merkezleri işte böyle görünecek

8 saat önce

Uber, Federal Havacılık Kurulu'nun verdiği şartlı izinle birlikte önümüzdeki yıl Hava Taksi'lerinin testlerine başlamayı düşünüyor. 2023 yılına kadar testleri tamamlamayı planlayan Uber, sonrasında profesyonel olarak uçuşlarına başlayacak.

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20 kilometrelik yolculuk 100 dolar!
20 kilometrelik yolculuk 100 dolar!
Düşük irtifada uçacak olan ve 4 yolcu kapasitesine sahip olan Uber Elevate'i kullanmak isteyen müşteriler, 20 kilometrelik bir yolculuk için Uber'e 100 dolarlık bir ödeme yapacaklar. Ancak Uber yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda bu hizmetin ilerleyen dönemlerde biraz daha ucuzlayacağı bildirildi. İlk etapta kilometre başına yaklaşık 5 dolar ödeyecek olan müşteriler, hizmetin aktif olarak kullanılmasına başlamasından bir süre sonra 2.5 ila 3 dolar arasında bir ödeme yapacaklar.
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Uber, Hava Taksi hizmetini ilk etapta 3 farklı şehirde kullanıma sunacak. Bu şehirler Dallas, Los Angeles ve Melbourne olacak. Belirlenen bu üç şehirde de Uber, Uber Elevate için uyumlu olan kendi havaalanlarını kuracak.
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Bu havaalanları en az 5 aracı aynı anda şarj edebilecek. Bununla birlikte çevresinde alışveriş merkezleri ve buna benzer yaşam alanları bulunacak. Havaalanlarının hepsi, Hava Taksi'leri şarj edebilmek için kendi güneş paneli sistemine sahip olacak.
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Böylece araçlar, temiz ve yenilenebilir enerji kullanılarak hem hizmet verecek hem de şarj edilebilecek. Bu havaalanlarınının inşası şu an için tasarım aşamasında. Tasarımların tamamlanmasının ardından bu yapılar, ilk olarak Melbourne'de kurulacak. Bunun sebebi test uçuşlarının merkezinin Melbourne olması. İşte bazı havaalanı tasarımları;
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Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 04:49 
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