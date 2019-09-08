Son Dakika Haberleri: Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti
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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti

58 dakika önce

ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
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Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.
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Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.
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İlk kez bir uçak seyahatinde böyle bir şey yaşadığını söyleyen ünlü sporcunun, o sırada hangi hava yolu firmasıyla seyahat ettiği bilinmiyor.



Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:11 
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