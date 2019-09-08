Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

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İlk kez bir uçak seyahatinde böyle bir şey yaşadığını söyleyen ünlü sporcunun, o sırada hangi hava yolu firmasıyla seyahat ettiği bilinmiyor.