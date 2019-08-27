Son Dakika Haberleri: Uçakta mide bulandıran olay! Yolculara aldırmadan kendini tatmin etti
Son Dakika Fotogaleri

Uçakta mide bulandıran olay! Yolculara aldırmadan kendini tatmin etti

1 saat önce

Uçak yolcularının zaman zaman ilginç, zaman zaman mide bulandıran anlarını paylaşan 'Passengershaming' hesabındaki bu fotoğrafları görünce, bir daha uçağa binmek istemeyebilirsiniz! İşte mideleri ağza getiren o garip anlar...

1
Geçtiğimiz sene, 20 yaşındaki Bangladeşli bir yolcunun, uçakta soyunup kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyada olay olmuştu.
2
Cinsel içerikli film izlerken bir anda soyunan ve tüm bunlar yetmezmiş gibi hosteslere sarılmaya çalışan sapkın, uçak piste iner inmez polisler tarafından gözaltına alındı.

3
İşte görünce bir daha uçağa binmek istemeyeceğiniz birbirinden garip anlar:
İşte görünce bir daha uçağa binmek istemeyeceğiniz birbirinden garip anlar:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

10 TL'lik loto oynadı, servete kondu! 30 yıl boyunca her ay 71 bin TL alacak Ezel dizisinin Ömer'i, son haliyle sosyal medyayı salladı! Tüm dünyanın gözü önünde 'metres' ilan edilmişti, yeni fotoğrafları yayınlandı! Ünlü yıldız babasını kocasıyla yatakta bastı! İşte ünlülerin skandallarla dolu geçmişi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:07:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçakta mide bulandıran olay! Yolculara aldırmadan kendini tatmin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]