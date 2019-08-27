Uçakta mide bulandıran olay! Yolculara aldırmadan kendini tatmin etti
1 saat önce
Uçak yolcularının zaman zaman ilginç, zaman zaman mide bulandıran anlarını paylaşan 'Passengershaming' hesabındaki bu fotoğrafları görünce, bir daha uçağa binmek istemeyebilirsiniz! İşte mideleri ağza getiren o garip anlar...
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Geçtiğimiz sene, 20 yaşındaki Bangladeşli bir yolcunun, uçakta soyunup kendini tatmin ettiği anlar sosyal medyada olay olmuştu.
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Cinsel içerikli film izlerken bir anda soyunan ve tüm bunlar yetmezmiş gibi hosteslere sarılmaya çalışan sapkın, uçak piste iner inmez polisler tarafından gözaltına alındı.
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İşte görünce bir daha uçağa binmek istemeyeceğiniz birbirinden garip anlar:
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27.8.2019 16:07:34. #1.11#
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