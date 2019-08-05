Son Dakika Haberleri: Uçakta mide bulandıran olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta tuvaletini yaptı
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Uçakta mide bulandıran olay! Yolculara aldırış etmeden uluorta tuvaletini yaptı

1 gün önce

Uçak yolcularının zaman zaman ilginç, zaman zaman mide bulandıran anlarını paylaşan 'Passengershaming' hesabındaki bu fotoğrafları görünce, bir daha uçağa binmek istemeyebilirsiniz! İşte mideleri ağza getiren o garip anlar...

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Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 10:37 
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