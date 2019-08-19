Son Dakika Haberleri: Umumi tuvalette cinsel ilişkiye girenler yandı! Bu uygulama rezil rüsva ediyor
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Umumi tuvalette cinsel ilişkiye girenler yandı! Bu uygulama rezil rüsva ediyor

1 saat önce

Birleşik Krallık'ta, umumi tuvaletleri cinsel ilişki için kullanan vatandaşları caydırmak için öyle bir sistem yapıldı ki yelteneni rezil rüsva ediyor.

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Birleşik Krallık'taki Porthcawl kasabası, umumi tuvaletlerde cinsel ilişkiye girerek mahalle sakinlerini öfkelendiren insanlar için özel bir sistem geliştirilmesine önayak oldu.
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Mahalleli öfkeliydi!
Mahalleli öfkeliydi!
Bölgede denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin sıklıkla yanlarındaki partnerleri ya da orada tanıştığı insanlarla umumi tuvaletlere giderek cinsel ilişkiye girmesi mahallelinin büyük tepkisini çekmişti.
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Cinsel ilişki girişimleri kötü sonuçlanacak!
Cinsel ilişki girişimleri kötü sonuçlanacak!
Tuvaletlerde cinsel ilişkiye girerek karmaşaya sebep olan turistleri durdurmak için hazırlanan yeni tasarımın detayları da bir hayli ilginç. Tuvaletler içindeki bölmelere ağırlığa duyarlı zemin döşenecek. Belli bir ağırlık limitinin üzerine çıkıldığı zaman uyarı sistemi devreye girecek.
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Kapı aniden açılacak, rezil olacaklar!
Kapı aniden açılacak, rezil olacaklar!
Porthcawl sahiline kurulacak olan bu tuvaletlerde harekete duyarlı sensörler bulunacak. Tuvalet içindeki kabinlerde gereğinden fazla hareket ve sallanma olması durumunda bir anda tuvaletin kapısı aniden açılarak içeridekileri zor durumda bırakacak.
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Alarm sesi ve su müdahalesi de cabası!
Alarm sesi ve su müdahalesi de cabası!
Ayrıca kabinde birden fazla kişi bulununca kuvvetli bir alarm sesi çalıyor. Tavandan aşağıya su geliyor ve kapı otomatik olarak açılıyor.
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Hareket sensörünün devreye girmesinden sonra tavana yerleştirilen sistemlerden aşağıdakilere su fışkırtılacak. Bunun da yanı sıra oldukça yüksek bir frekanstan alarm çalacağını açıklayan Porthcawl Şehir Konseyi'nin, bu fütüristik tuvaletlere 170.000 İngiliz poundu (1.152.000 TL) harcayacağı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:22 
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