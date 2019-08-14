Son Dakika Haberleri: Üniversite hastanesinde skandal! Ameliyat sonrası yutkunma zorluğu çeken hastanın boğazından bakın ne çıktı
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Üniversite hastanesinde skandal! Ameliyat sonrası yutkunma zorluğu çeken hastanın boğazından bakın ne çıktı

38 dakika önce

İngiltere'de, ameliyat sonrası yutkunma zorluğu çeken 72 yaşındaki bir hastanın boğazına kaçan takma dişleri, ameliyattan 8 gün sonra fark edildi.

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İngiltere'de bulunan bir üniversite hastanesinde ameliyat edilen 72 yaşındaki hasta, yutkunmada güçlük çekince skandal hata ortaya çıktı.
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Hastanın boğazına kaçan takma dişleri, ameliyattan 8 gün sonra fark edildi.
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Hasta, ameliyat sonrası yutkunmada sorun yaşadığından, öksürükten ve öksürükle birlikte kan tükürmekten şikayet etmeye başladı.
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Karın bölgesinden rutin bir ameliyat geçiren erkek hasta, bu şikayetlerle birçok kez hastaneye gitti, yeni ameliyatlara girdi ve kan nakilleri yapıldı. Norfolk bölgesindeki James Paget Hastanesi, yaşananların ardından hasta bakım sürecinde değişiklikler yapıldığını açıkladı.
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Hastanın başına gelenler, bilimsel yayın İngiliz Tıp Dergisi'nin Vaka Raporları bölümünde yayımlandı. Uzmanlar, hastanın ameliyattan önce genel anesteziyle uyutulmasından önce, takma dişlerin çıkartılmış olması gerektiğini vurguladı.


Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:46 
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