Üniversite hastanesinde skandal! Ameliyat sonrası yutkunma zorluğu çeken hastanın boğazından bakın ne çıktı

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Karın bölgesinden rutin bir ameliyat geçiren erkek hasta, bu şikayetlerle birçok kez hastaneye gitti, yeni ameliyatlara girdi ve kan nakilleri yapıldı. Norfolk bölgesindeki James Paget Hastanesi, yaşananların ardından hasta bakım sürecinde değişiklikler yapıldığını açıkladı.