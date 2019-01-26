Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi, Ev Arkadaşını Kasap Bıçağıyla 30-40 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

Üniversite Öğrencisi, Ev Arkadaşını Kasap Bıçağıyla 30-40 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

1 saat önce

Virginia'da Radford Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki Luisa Cutting, en yakını olan ev arkadaşı Alexa Cannon'ı 30-40 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

1
Yetkililerin açıklamasına göre, 21 yaşındaki Luisa Cutting,(solda) Virginia'daki Radford City'de paylaştıkları dairede Alexa Cannon'ı (sağda) kasap bıçağıyla 40 kez bıçaklayarak öldürdü.
2
İkili, Radford Üniversitesi'nde birinci sınıftan beri en iyi arkadaşlardı.
3
21 yaşındaki Luisa Cutting, 20 yaşındaki Radford Üniversitesi sınıf arkadaşı Alexa Cannon'ı acımasızca öldürdü.
4
Polis memuru Perşembe günü sabah saat 7.45'de ihbar üzerine olay yerine baskın yaptı. Cutting, polislere "Beni tutuklayın, onu ben öldürdüm" dedi.
5
Memurlar daire içinde korkunç bir sahne buldu. Alexa kanlar içinde yerde yatıyordu.
6
Oda arkadaşı Alexa Cannon'ın kanlı vücudu üzerinde 30'dan fazla kesik bulunuyordu.
7
Alexa Connon, psikoloji okuyordu ve önümüzdeki Mayısta mezun olmayı planlıyordu.
8
İki genç kız, 2017 yılı tatilinde Meksika'da.
9
Alexa, Mart ayında paylaştığı Instagram paylaşımında kendisini öldüren arkadaşı için şunları yazmıştı : İki yıl önce tanıştığım bu kızla bir şekilde bir yıl boyunca birbirimizle yaşadık, bu yaz Meksika Cancun'taki tatilimizde bile.
Hala da benimle birlikte duruyor ve önümüzdeki yıl birlikte aynı evde yaşayacağız. Çok heyecanlı ama herkes bu yıl birbirimizi öldürmememiz için dua ediyor.
10
Genç kadınların arkadaşları cinayet tarafından şaşırdıklarını ve nedeninin ne olduğunu hayal bile edemediklerini söyledi.
11
Bu arada, Cutting'in Twitter hesabında oldukça aktif olduğu gözlemlendi. Hesabında esrar kullanımıyla ilgili birçok şakayı retweetlediği görüldü. 10 Ocak'ta "Ölümün geldiğini biliyorum ama hala kafam dönüyor" diye yazan Cutting, iki gün sonra şöyle yazdı: "Oda arkadaşım gaz faturasını ödemeyi unuttu ve yatırsak da açılması için pazartesiye kadar bekleyeceğiz ve şimdi tanrıya şükredeceğimiz bir kar fırtınası var bütün gün sarhoş olacağım."

»      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:24 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Fotoğraftaki Sarışın Önlüklü Ufaklık, Şimdilerin Esmer Güzeli! Türk Müziğinin Eşsiz Sesi Zerrin Özer, 26 Kilo Verdi Yüz Yıldır Bu Deliklerin İçinde Yaşıyorlar! Sebebini Duyan Şaşıp Kalıyor Rocky, Zamana Yenik Düştü! Son Haline Bakın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:11:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencisi, Ev Arkadaşını Kasap Bıçağıyla 30-40 Kez Bıçaklayarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]