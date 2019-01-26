Üniversite Öğrencisi, Ev Arkadaşını Kasap Bıçağıyla 30-40 Kez Bıçaklayarak Öldürdü

1 Yetkililerin açıklamasına göre, 21 yaşındaki Luisa Cutting,(solda) Virginia'daki Radford City'de paylaştıkları dairede Alexa Cannon'ı (sağda) kasap bıçağıyla 40 kez bıçaklayarak öldürdü.

2 İkili, Radford Üniversitesi'nde birinci sınıftan beri en iyi arkadaşlardı.

3 21 yaşındaki Luisa Cutting, 20 yaşındaki Radford Üniversitesi sınıf arkadaşı Alexa Cannon'ı acımasızca öldürdü.

4 Polis memuru Perşembe günü sabah saat 7.45'de ihbar üzerine olay yerine baskın yaptı. Cutting, polislere "Beni tutuklayın, onu ben öldürdüm" dedi.

5 Memurlar daire içinde korkunç bir sahne buldu. Alexa kanlar içinde yerde yatıyordu.

6 Oda arkadaşı Alexa Cannon'ın kanlı vücudu üzerinde 30'dan fazla kesik bulunuyordu.

7 Alexa Connon, psikoloji okuyordu ve önümüzdeki Mayısta mezun olmayı planlıyordu.

8 İki genç kız, 2017 yılı tatilinde Meksika'da.

9 Alexa, Mart ayında paylaştığı Instagram paylaşımında kendisini öldüren arkadaşı için şunları yazmıştı : İki yıl önce tanıştığım bu kızla bir şekilde bir yıl boyunca birbirimizle yaşadık, bu yaz Meksika Cancun'taki tatilimizde bile.

Hala da benimle birlikte duruyor ve önümüzdeki yıl birlikte aynı evde yaşayacağız. Çok heyecanlı ama herkes bu yıl birbirimizi öldürmememiz için dua ediyor.

10 Genç kadınların arkadaşları cinayet tarafından şaşırdıklarını ve nedeninin ne olduğunu hayal bile edemediklerini söyledi.