Ünlü aktör, uçağın tuvaletinde hostesle cinsel ilişkiye girdi! İşte magazin tarihinin unutulmaz skandalları

1 Ralph Fiennes İngiliz oyuncu Ralph Fiennes, Qantas Havayolları'nın uçağındaki tuvalette, görevli hostesle cinsel ilişkiye girdi. Soruşturma açılan hostes "Düşündüğünüz olmadı" diyerek kendini savunsa da, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü aktör ve hostes uçakta birlikte olmuş, öyle ki hostes Fiennes'e performansından dolayı 10 üzerinden 10 bile vermişti. Ünlü aktörle daha sonra da birçok kez beraber olduğunu itiraf eden hostesin işine son verildi.

2 Hugh Grant Ünlü aktör Hugh Grant, 1995 yılında kendi otomobilinde cinsel ilişki işçisiyle birlikte olurken paparazzilere yakalandı. Olayın duyulması üzerine sevgilisi Liz Hurley, ünlü aktör Hugh Grant'ı terk etti. Yaşananlar üzerine açıklama yapma gereği duyan Hugh Grant ise yaptığının affedilemez olduğunu kabul etti.

3 Tamer Karadağlı Fenomen dizi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kuzeni Abbas Karadağlı ve Burcu Mercan isimli genç bir kadınla, otel odasında tek gecelik ilişki yaşadı. Tamer Karadağlı ve kuzeniyle birlikte olan Burcu Mercan isimli genç kadın, ilişki esnasında yaşanan her şeyi kameraya kaydetti ve Karadağlı'ya 150 bin dolar isteyerek şantaj yaptı. Olayın yankı bulmasıyla açıklama yapma gereği duyan Karadağlı, ''Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı...'' demekle yetindi.

4 Charlie Sheen Ünlü aktör Charlie Sheen, 1995 yılında Hollywood'da ünlülere kadın sağlayan Heidi Fleiss'in kızlarıyla birlikte olduğunu ve onlara kendi servetini bitirecek kadar çok para harcadığını itiraf ederek büyük tepki topladı. Ünlü aktörün, bir dönem üç cinsel içerikli film oyuncusuyla aynı evde yaşaması ve kişiye cinsel yollarla bulaşan HIV pozifi virüsü taşıdığını açıklaması, magazin gündemine bomba gibi düşen bir diğer skandaldı.

5 Karolina Kurkova/ Brad Pitt/ Angelina Jolie Güzel model Karolina Kurkova, ünlü oyuncu Brad Pitt ile grup halinde cinsel ilişkiye girdiğini, hatta Pitt'in kendisini liseli genç bir kız gibi hissettirdiğini söyledi. Skandal itiraf karşısında, Brad Pitt ve Angelina çifti sessizliğini korumuşlardı.

6 Helin Avşar Görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin sevişme sesleri olduğunu iddia ederek Helin Avşar'ın bir çorbacının tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Skandalın başrolü Helin Avşar ise iddiaların yalan olduğunu ve bunu ortaya atanları mahkemeye vereceğini söyledi.

7 Eddie Murphy Ünlü aktör Eddie Murphy, Los Angeles'da sabaha karşı sağa çekilmiş bir arabanın içinde transseksüel bir cinsel ilişki işçisiyle yakalandı. Murphy, kendisini suçüstü basan polislere, "Kibarlık edip onu evine götürüyordum" dediyse de kimseyi inandıramadı.

8 Nazan Öncel Pop müziğinin efsane isimlerinden Nazan Öncel, ablası Pınar Güvenel'in kocasına aşık oldu ve ilerleyen yıllarda onunla evlendi. Kardeşi Nazan Öncel'i, yuvasını yıktığı için hiç affetmeyeceğini söyleyen abla Pınar Güvenel, ikinci evliliğini çocukluk arkadaşı Cihat Güvenel ile yaptı. Kocasını kardeşine kaptıran abla olarak akıllarda kalan Pınar Güvenel, sonralarda Öncel'i affettiğini söyledi.

9 George Michael Sanat hayatının son yıllarına doğru eşcinsel olduğunu fark edip cinsel yönelimlerini değiştiren George Michael, 23 yaşındaki Çek asıllı erkek cinsel ilişki işçisini, saati 150 sterline yatına davet edip saatlerce öpüştü.