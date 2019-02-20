Ünlü Basketbolcudan Khloe Kardashian'a Büyük Şok! Kız Kardeşinin Arkadaşıyla Defalarca Aldattı

1 Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kardashian'lar aldatma olayıyla çalkalanıyor. Evet aldatma olayının kahramanları Khloe Kardashian ve NBA yıldızı Tristan Thompson.

2 Daha önce defalarca bu tarz haberler çıkmıştı ama çift bunları dedikodu olarak adlandırıp, ilişkiye devam etmişti.

3 Khloe Kardashian, doğuma günler kala erkek arkadaşının kendisini 2 kadınla aldattığını öğrenmiş ama bebeklerinin hatrına sevgilisini affetmiş ve çift barışmıştı.

4 Ancak Thompson, Kardashian'ı tekrar aldattı. Bu kez aldattığı isim ise ailenin çok yakından tanıdığı bir isimdi.

5 Thompson ile yasak ilişki yaşayan kişinin, Khloe'nin kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods olduğu ortaya çıktı.

6 Woods daha önce Tristan Thompson ve Khloe Kardashian ile hep aynı ortamlardaydı ve sürekli ailenin içerisinde olan bir isimdi.

7 Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşının ihaneti ile sarsıldığı ve ablasına yapılanlar karşısında çok üzüldüğü iddia edildi. Kylie Jenner'ın Jordyn Woods'u tamamen sildiği ve arkadaşlığını bitireceği de belirtildi.

8 Khloe Kardashian ise olayla ilgili yorumda bulunmadı ancak Instagram'da yaptığı hikayesinde "Eğer dostluğunuz 7 seneden fazla sürüyorsa o sizin dostunuz değil artık ailenizdir" diyerek imalı mesaj verdi.

9 Jordyn Woods'a ise sosyal medya hesabından tepki yağdı.

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