Ünlü basketbolcudan olay itiraf: Madonna kendisini hamile bırakmam için 20 milyon dolar teklif etti

1 ABD'deki 'The Breakfast Club' adlı radyo programına katılan Chicago Bulls'un efsane oyuncusu Dennis Rodman, 1993 yılında ünlü şarkıcı Madonna ile olan ilişkisine dair skandal bir itirafta bulundu.

2 58 yaşındaki Rodman, "Madonna bana 'Yumurtlama dönemindeyim' dedi.

3 Ben de 'O ne' diye sordum. Onunla birlikte olmaya çalışıyordum.

4 Kendisini hamile bırakmam için bana 20 milyon dolar teklif etti. Çocuğun doğması halinde parayı vereceğini söyledi" dedi.

5 Özel uçakla Madonna'nın yanına gidip birkaç saat sonra aynı uçakla geri döndü! Madonna ile arasındaki bu diyaloğun, Las Vegas'ta kumar masasındayken gerçekleştiğini belirten Rodman, "Bana özel bir uçak gönderdi. Görevliye masayı ayırmasını söyledim. Daha sonra New York'a Madonna'nın yanına gittim. Daha sonra aynı uçakla geri dönerek kumar oynamaya devam ettim" ifadelerini kullandı.

6 "Kızı bu şekilde bir anlaşmaya dünyaya gelmiş olabilir!" Rodman ayrıca Madonna'nın şu anda 22 yaşında olan kızı Lourdes'in de Carlos Leon ile benzer bir anlaşma sonucu dünyaya gelmiş olabileceğini öne sürdü.