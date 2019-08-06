Güzel DJ, küvetteki çıplak pozuyla takipçilerini mest etti!

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa kimi takipçisi, ''Mükemmel bir kadın'', kimi ise ''Benimle evlenir misin?'' gibi yorumlar yaptı.

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Eskiden vücuduyla barışık olmadığını ancak yıllar geçtikçe bu tür komplekslerini aştığını söyleyen Ashley James, Daily Mail'e verdiği bir röportajda ''15 yaşındayken göğüslerimden nefret ediyordum ve bunun için annem bir danışmana bile gitmişti. Ancak şu an böyle bir şey istemiyorum. Yine de böyle bir müdahaleyi düşünen insanları da anlayabiliyorum, sonuçta onların tercihleri'' diyerek estetiğe karşı olmadığını vurgulamıştı.