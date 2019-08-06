Son Dakika Haberleri: Güzel DJ, küvetteki çıplak pozuyla takipçilerini mest etti!
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Güzel DJ, küvetteki çıplak pozuyla takipçilerini mest etti!

4 saat önce

The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen DJ Ashley James, küvette verdiği çıplak pozla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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The Celebrity Big Brother programı ile ünlenen güzel DJ Ashley James, küvette verdiği çıplak pozla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
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Kadınların bedenleriyle barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden olan Ashley James, vücudunu sergilemekten geri durmadığını birçok paylaşımında gösteriyor.
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Kadınların kendilerini saklamamaları gerektiğini söyleyen James, geçtiğimiz günlerde bir elinde kadeh tuttuğu, diğer eliyle göğüslerini kapattığı çıplak küvet pozuyla, takipçilerinin aklını başından aldı.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa kimi takipçisi, ''Mükemmel bir kadın'', kimi ise ''Benimle evlenir misin?'' gibi yorumlar yaptı.
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Eskiden vücuduyla barışık olmadığını ancak yıllar geçtikçe bu tür komplekslerini aştığını söyleyen Ashley James, Daily Mail'e verdiği bir röportajda ''15 yaşındayken göğüslerimden nefret ediyordum ve bunun için annem bir danışmana bile gitmişti. Ancak şu an böyle bir şey istemiyorum. Yine de böyle bir müdahaleyi düşünen insanları da anlayabiliyorum, sonuçta onların tercihleri'' diyerek estetiğe karşı olmadığını vurgulamıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:09 
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