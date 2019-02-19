Son Dakika Haberleri: Ünlü Futbolcunun Eşi, Fotoğraflarını Ateşe Verdi! Gerçek Çok Farklı Çıktı

Ünlü Futbolcunun Eşi, Fotoğraflarını Ateşe Verdi! Gerçek Çok Farklı Çıktı

36 dakika önce

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Icardi'nin 4.7 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığı fotoğraf futbol dünyasına bomba gibi düştü. Icardi'nin fotoğraflarını yaktığı görülen Wanda sonra bir açıklama yayınladı...

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Bir dönem Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden olan Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile yasak aşk yaşayarak skandala imza atmıştı. Sonuç olarak Maxi Lopez'den boşanır boşanmaz, Icardi ile dünya evine girdi.
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Dünyanın en çok konuştuğu çift haline gelen ikili artık hep hareketleriyle olay oldu. Icardi'nin takımında sıkıntılı günler yaşadığı bugünlerde daha fazla manşetleri süslemeye başladı.
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Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın, Inter'le olan sözleşme görüşmeleri hakkında medyaya yaptığı açıklamaların ardından Inter kulübü Mauro Icardi'den kaptanlığı alarak ilk hamlesini yapmıştı. Daha sonra Icardi, Rapid Wien ve Sampdoria karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.Yaşanan tüm bu olayların üzerine Inter taraftarları Wanda Nara'nın arabasını taşlamış, Icardi ise sessizliğini korumuştu.
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Geçtiğimiz gece Wanda'nın, Instagram'da yaptığı paylaşım spor dünyasına bomba gibi düştü. Genç kadın, eşiyle olan fotoğraflarını ateşte yaktığı bir görüntüyü hikaye olarak paylaştı.
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Bu görüntü tüm dünya medyasında ikilinin ayrıldığı şeklinde haber olurken işin aslının farklı olduğu öğrenildi.
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Wanda sonraki paylaşımında, "Mauro Icardi kimse senin nasıl bir insan olduğunu hayal edemez çünkü senin gibi biri yok. Dünyanın en güzel ailesini bize verdiğin, her kadının hak ettiği cesaret ve saygıyı bana verdiğin için sana teşekkür ederim. Bize gurur veriyorsun ve her zaman söylediğim gibi örnek bir erkek, baba ve kocasın" diye yazdı.
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Eşinin Icardi'nin aslında bugün doğum gününü kutladığı, doğumgünü olan kişinin fotoğraflarının yakılmasının Arjantin'de bir gelenek olduğu belirtildi.
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Oyuncunun aynı zamanda menajerliğini üstlenen genç kadın ile Icardi'nin ilişkisi futbol dünyasını yakından ilgilendiriyor. Dünyanın en önemli golcülerinden olan Icardi'nin sözleşmesi sene sonunda bitiyor. Wanda Inter ile anlaşmaya yanaşmazken başta Real Madrid olmak üzere dev kulüpler Icardi ile anlaşmak üzere sırada bekliyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:17 

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