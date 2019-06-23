Ünlü isimlerin 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sonrası tweetleri!

1 23 Haziran seçimlerine kadar kıyasıya yarışan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım hakkında, seçimlerin sonuçlanması sonrasında ünlü isimlerin attığı tweetleri derledik...

2 Fırat Tanış Politikadan, sanata birçok isim İstanbul seçimlerine yönelik çeşitli tweetler atarak düşüncelerini dile getirdi. Bu isimlerin başında Twitter'ı aktif kullanan Fırat Tanış geliyor. Tanış, ''o ceketi çıkarttırmayacaktınız.'' ifadelerini kullandı.

3 Barış Atay Oyuncu Atay ise kısa süre önce milletvekili olmuştu. ''Kesin bir şey oldu''

4 Onur Saylak ''Yazmak/yazmamak... zor tutuyorsunuz kendinizi değil mi?''

5 Hayko Cepkin ''Oy vermek için kat ettiğimiz her km yol helali hoş olsun. Çünkü inandık.''

6 Kemal Kılıçdaroğlu

7 İsmail Küçükkaya

8 Berna Laçin ''Ne diyordunuz?''

9 Nevşin Mengü

10 Gonca Vuslateri

11 Gaye Su Akyol

12 Tolga Çevik

13 Gülben Ergen

14 Zafer Algöz

15 Gonca Vuslateri

16 Danla Bilic

17 Hazal Kaya