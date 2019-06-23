Ünlü isimlerin 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sonrası tweetleri!

1
23 Haziran seçimlerine kadar kıyasıya yarışan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım hakkında, seçimlerin sonuçlanması sonrasında ünlü isimlerin attığı tweetleri derledik...
2
Fırat Tanış
Politikadan, sanata birçok isim İstanbul seçimlerine yönelik çeşitli tweetler atarak düşüncelerini dile getirdi. Bu isimlerin başında Twitter'ı aktif kullanan Fırat Tanış geliyor. Tanış, ''o ceketi çıkarttırmayacaktınız.'' ifadelerini kullandı.
3
Barış Atay
Oyuncu Atay ise kısa süre önce milletvekili olmuştu. ''Kesin bir şey oldu''
4
Onur Saylak
''Yazmak/yazmamak... zor tutuyorsunuz kendinizi değil mi?''
5
Hayko Cepkin
''Oy vermek için kat ettiğimiz her km yol helali hoş olsun. Çünkü inandık.''
8
Berna Laçin
''Ne diyordunuz?''