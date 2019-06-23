Son Dakika Haberleri: Ünlü isimlerin 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sonrası tweetleri!
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Ünlü isimlerin 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları sonrası tweetleri!

1 saat önce

Yenilenmesi yönünde karar alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için 23 Haziran'da oylar kullanıldı. Seçimin ardından ünlü isimler Twitter'da sonuçları değerlendirdi.

1
23 Haziran seçimlerine kadar kıyasıya yarışan Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım hakkında, seçimlerin sonuçlanması sonrasında ünlü isimlerin attığı tweetleri derledik...
2
Fırat Tanış
Fırat Tanış
Politikadan, sanata birçok isim İstanbul seçimlerine yönelik çeşitli tweetler atarak düşüncelerini dile getirdi. Bu isimlerin başında Twitter'ı aktif kullanan Fırat Tanış geliyor. Tanış, ''o ceketi çıkarttırmayacaktınız.'' ifadelerini kullandı.
3
Barış Atay
Barış Atay
Oyuncu Atay ise kısa süre önce milletvekili olmuştu. ''Kesin bir şey oldu''
4
Onur Saylak
Onur Saylak
''Yazmak/yazmamak... zor tutuyorsunuz kendinizi değil mi?''
5
Hayko Cepkin
Hayko Cepkin
''Oy vermek için kat ettiğimiz her km yol helali hoş olsun. Çünkü inandık.''
6
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
7
İsmail Küçükkaya
İsmail Küçükkaya
8
Berna Laçin
Berna Laçin
''Ne diyordunuz?''
9
Nevşin Mengü
Nevşin Mengü
10
Gonca Vuslateri
Gonca Vuslateri
11
Gaye Su Akyol
Gaye Su Akyol
12
Tolga Çevik
Tolga Çevik
13
Gülben Ergen
Gülben Ergen
14
Zafer Algöz
Zafer Algöz
15
Gonca Vuslateri
Gonca Vuslateri
16
Danla Bilic
Danla Bilic
17
Hazal Kaya
Hazal Kaya
18
Zülfü Livaneli
Zülfü Livaneli
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:23 
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