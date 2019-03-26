Ünlü Model, Babasının Rızası Olmamasına Rağmen İlişki Bağımlısı Sevgilisinden Vazgeçmiyor!

1 Model Sophia Richie ile sevgilisi TV yıldızı Scott Disick adeta düşman çatlatıyor. İlişkileri başladığı andan beri ayrılacakları üzerine haberler çıkan ünlü çift yine tatilde...

2 Kardashian ailesinin eski damadı seks bağımlısı Scott Disick herkesi şaşırttı. Disick onlarca kadınla oldu ve genç modelle sevgili olduklarında kimse bu ilişkiye inanmadı.

3 Bir dönem "Hello", "Endless Love" gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan 20 yaşındaki Sophia Richie ile Scott Disick yaklaşık iki yıldır birlikte.

4 "Yakın zamanda ayrılırlar" iddialarına karşın birlikteliklerini sürdüren model Sophia Richie ile sevgilisi TV yıldızı SCott Disick, Santa Barbara tatilinde görüntülendi.

5 Çift, kaldıkları otelin balkonunda uzun süre güneşlendi. Daha sonra Sophia Richie, sevgilisi Disick'e cep telefonuyla fotoğraflarını çektirdi.

6 Lionel Richie, kızının kendisinden 15 yaş büyük Disick ile ilişkisine başından beri karşı çıkmıştı ancak Sophia Richie pek de baba sözü dinlemedi. Tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve aşkına inandı.

7 Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick'in, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşamaya başlaması ilk zamanlar çok gündem olsa da Kardashian ailesi Richie'yi bağrına bastı.

8 Öyle ki Kourtney Kardashian, eski kocası Scott Disick ve sevgilisi Sophia Richie ile tatile bile gitti.

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