Ünlü Model, Babasının Rızası Olmamasına Rağmen İlişki Bağımlısı Sevgilisinden Vazgeçmiyor!
17 saat önce
Ünlü model Sofia Richie, babasının rızası olmamasına rağmen "Cinsel ilişki bağımlısıyım" açıklamasıyla olay yaratan Kourtney Kardashian'ın eski kocası Scott Disick ile beraber olmaktan vazgeçmiyor.
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Model Sophia Richie ile sevgilisi TV yıldızı Scott Disick adeta düşman çatlatıyor. İlişkileri başladığı andan beri ayrılacakları üzerine haberler çıkan ünlü çift yine tatilde...
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Kardashian ailesinin eski damadı seks bağımlısı Scott Disick herkesi şaşırttı. Disick onlarca kadınla oldu ve genç modelle sevgili olduklarında kimse bu ilişkiye inanmadı.
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Bir dönem "Hello", "Endless Love" gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan 20 yaşındaki Sophia Richie ile Scott Disick yaklaşık iki yıldır birlikte.
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"Yakın zamanda ayrılırlar" iddialarına karşın birlikteliklerini sürdüren model Sophia Richie ile sevgilisi TV yıldızı SCott Disick, Santa Barbara tatilinde görüntülendi.
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Çift, kaldıkları otelin balkonunda uzun süre güneşlendi. Daha sonra Sophia Richie, sevgilisi Disick'e cep telefonuyla fotoğraflarını çektirdi.
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Lionel Richie, kızının kendisinden 15 yaş büyük Disick ile ilişkisine başından beri karşı çıkmıştı ancak Sophia Richie pek de baba sözü dinlemedi. Tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve aşkına inandı.
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Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick'in, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşamaya başlaması ilk zamanlar çok gündem olsa da Kardashian ailesi Richie'yi bağrına bastı.
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Öyle ki Kourtney Kardashian, eski kocası Scott Disick ve sevgilisi Sophia Richie ile tatile bile gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:19
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