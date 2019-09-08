Ünlü model Cara Delevigne ve sevgilisi Ashley Benson, öpüşmeye doyamadı!

1 Geçtiğimiz Haziran ayında aşk yaşadıklarını duyuran ünlü model Cara Delevingne ve güzel oyuncu Ashley Benson, dün Serena Williams ve Bianca Andreescu arasındaki tenis maçını izlemek için New York'taydı.

2 Romantik halleriyle dikkat çeken Benson ve Delevingne çifti, dudak dudağa görüntülendi.

3 Aşkları hakkında adeta konuşmama yemini eden ve kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ünlü çift, basının yoğun ilgisine daha fazla dayanamayıp aşklarını duyurmuşlardı.

4 Elle'ye konuşan Delevingne, bu zamana kadar ilişkileri hakkında konuşmama sebebi olarak, yaşadığı şeyin çok 'kutsal' olduğu ve büyüyü bozmak istemediğini söyledi.

5 İnsanların, ilişkileri hakkında söylediklerini umursamadığını belirten Delevingne, ''İnsanlar ilişkimiz hakkında kendi varsayımlarını yapıyor. Hiçbir zaman gözler önünde sergilediğim bir ilişki yaşamadım ya da başka birinin fotoğrafını paylaşmadım. Bu ilişkim ise farklı'' dedi.

6 Ünlü model, ''Utanç duyduğum için bu konu hakkında konuşmadığımın düşünülmesini istemem'' diyerek yaşadığı şeyden gurur duyduğunu söyledi.