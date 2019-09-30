Ünlü model, istismara uğradığını sosyal medya hesabından itiraf etti! O paylaşıma destek yağdı

1 Ünlü oyuncu Ewan McGregor'ın kızı Clara McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, magazin gündemine bomba gibi düştü.

2 23 yaşındaki İngiliz model, cinsel istismara uğradığını anlattı. Kendisine saldıran kişinin kimliğini açıklamayan model, yaşadığı korkunç olayın kendisinde bıraktığı izleri paylaştı.

3 Genç model, cümlelerine ''Ruh sağlığımla ilgili konuşmak istiyorum... Psikolojik sorunlarımla ilgili konuşmaktan hep utandım..."diyerek başladı.

4 Clara, 4 yaşından beri anksiyete ile mücadele ettiğini, çocuk yaşta terapiye gitmeye başladığını, anksiyete nedeniyle arzu ettiği hayatı bir türlü yaşayamadığını ve kendini bir kafese kapatılmış gibi hissettiğini söyledi.

5 Genç model, geçmişte cinsel istismara uğradığını söyleyerek, "Vücudumdaki çürükler, morarmış gözlerim, bu adamın bana saldırması ve tecavüz etmesiyle ilgili hep kendimi suçladım. Karanlık zamanlarımda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Benim için bunları açıklamak gerçekten çok zor, onun için fazla üzerime gelmeyin.

6 Geçtiğimiz yıl içinde bağımlılık, anksiyete ve depresyonla mücadele ettim. Ama şimdi temizim. 110 gündür ilaç kullanmıyorum. İyi olup olamayacağımı bilmiyordum ama gördüm ki olabiliyormuşum. Kendinize yardım edin ki başkaları da size yardım edebilsin. Yardım istemekten ve anlatmaktan asla korkmayın" diyerek kendisi gibi travmatik süreçlerden geçen insanlara motivasyon olmaya çalıştı.

7 Ünlü modele, hayranlarından binlerce destek mesajı yağdı.

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