Ünlü model Jodie Weston, internetten tanıştığı adamla buluşunca olanlar oldu!
1 saat önce
26 yaşındaki Instagram fenomeni ve model Jodie Weston, gerçek aşkı sanal alemde ararken yaşadığı kötü tecrübeleri İngiliz basınına anlattı.
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26 yaşındaki Instagram fenomeni ve model Jodie Weston, Mirror gazetesine çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Şöhretin kapılarını araladığı halde gerçek aşkı bulamamamaktan yakınan ünlü model, doğru insanı bulmak için internetten bir arayışa bile girdiğini anlattı.
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İnternetten tanıştığı kişilerle birbirinden korkunç randevular yaşadığını söyleyen Weston, ilk randevusu için, "Yüzünü neredeyse dekolteme gömmeye çalıştı, daha da yaklaşmaya çalışırken en sonunda sandalyeden yere düştü. Tam anlamıyla korkunçtu..." sözleriyle anlattı.
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Daily Mirror'a yaptığı açıklamada, bir başka sanal randevusuyla sinemaya gittiğini anlatan güzel model, tanıştığı adamın evli olduğunu, adamın eşinin sinema salonunu basmasıyla öğrendiğini söyledi.
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Diğer randevusunun da en az bir önceki kadar korkunç olduğunu anlatan Weston, tanıştığı adama bu ilişkinin ilerlemeyeceğini söylediğinde, adamın küplere bindiğini ve elinde 'chihuahua' cinsi bir köpekle birlikte kapısına dayandığını anlattı.
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Adamın günlerce evinin önünden beklemesinden endişe duyan model, bir süre ailesiyle yaşamış.
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Ünlü model, bu yaşadıklarından sonra internetten kimseyle tanışmama ve biriyle randevulaştığında daha seçici davranma kararı almış.
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21.9.2019 12:12:33. #1.12#
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