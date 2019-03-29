Ünlü Model, Yarı Çıplak Halde Kaykaya Bindi!
15 dakika önce
Hollandalı model Doutzen Kroes, bikinisiyle Miami sokaklarını birbirine kattı. Kroes, bir markanın reklam çekimleri için tanga bikinisiyle kaykaya binerken görüntülendi.
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34 yaşındaki Hollandalı model Doutzen Kroes, bir mayo markasının çekimleri için açık kahve tanga bikinisiyle kaykay üzerine çıktı.
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Spor mayo tanıtımı için tüm enerjikliği fotoğraflarda vurgulamak istediler.
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Kroes, Miami'nin sakin bir caddesinde kaykay üzerinde resmen şov yaptı.
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Reklam çekimi sırasında son derece keyifli olduğu gözlenen Kroes, uzun süre obkektif karşısındaydı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:07
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