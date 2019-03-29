Ünlü Model, Yarı Çıplak Halde Kaykaya Bindi!

Reklam çekimi sırasında son derece keyifli olduğu gözlenen Kroes, uzun süre obkektif karşısındaydı.

Kroes, Miami'nin sakin bir caddesinde kaykay üzerinde resmen şov yaptı.

Spor mayo tanıtımı için tüm enerjikliği fotoğraflarda vurgulamak istediler.

34 yaşındaki Hollandalı model Doutzen Kroes, bir mayo markasının çekimleri için açık kahve tanga bikinisiyle kaykay üzerine çıktı.

Son Dakika » Fotogaleri Haber Yayın Tarihi :

2030 Yılından Geldiğini İddia Etmişti, Kehanetleri Bir Bir Gerçekleşiyor

Kötü Rollerin Ateşli Güzeli Özgül Kavruk, Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

Şaka Olsun Diye Arkadaşını 20 Metre Yüksekten Nehre Atmıştı, Cezası Belli Oldu