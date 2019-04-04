Ünlü Modeli, 4 Aylık Hamile Halini Paylaştığına Pişman Ettiler!

1 24 yaşındaki Avustralyalı model Belle Lucia, dün dört aylık hamile olduğu haberini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Bir ultrason videosu paylaşan modele 1,3 milyon takipçisinden bazıları ilginç tepkiler gösterdi.

2 Birçok takipçisi genç modele tebrik mesajları gönderip mutluluğunu paylaşırken bazıları Lucia'nın karnının dört aylık hamile bir kadın için çok küçük olduğunu ileri sürdü.

3 Bir takipçisi modelin hamile gibi görünmediğini belirtirken bir diğeri "Dokuz aylık hamileyken bile benden daha zayıf olacak" yorumunu yaptı.

4 Belle Lucia da bu yorumlara "Henüz karnım büyümedi. Kadınlar farklı ölçülerdedir. Karnımın büyümemiş olması hamile olmadığım anlamına gelmez. Neden bu konuda yalan söyleyeyim ki" diye yanıt verdi.

5 Fakat Belle Lucia, daha sonra paylaştığı ultrason videosunu da kaldırdı. Lucia, Instagram hikayelerinde yaptığı paylaşımda "Ultrason videosunu silmek zorunda kaldım. Çünkü insanlar korkunç ve kabaydı" diye yazdı.

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