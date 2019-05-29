Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu 54'ünde hamile kalarak herkesi şoke etmişti bakın şimdi ne yapıyor
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Ünlü oyuncu 54'ünde hamile kalarak herkesi şoke etmişti bakın şimdi ne yapıyor

2 saat önce

Bir dönem Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle konuşulan Brigitte Nielsen, 54 yaşındayken hamile kalmıştı. Brigitte, şimdilerde dünyaya gelen kızı Frida'nın fotoğraflarını Instagram'da paylaşmaya doymuyor. En çok dikkat çeken ise Brigitte'nin 5 çocuğa ve yaşına rağmen olan kusursuz fiziği. İşte Brigitte ve kızından kareler...

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Gösteri dünyasında hem kadınlar için hem de erkekler için çocuk sahibi olmanın yaş sınırı kalmadı artık. 54 yaşındaki oyuncu Brigitte Nielsen da onlardan biri.
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Brigitte, geçen sene karnı burnunda pozunu Instagram'da paylaşıp takipçilerini şoke etmişti.
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Brigitte, en küçük çocuğunu 54 yaşında dünyaya getirdi.
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Kendisinden 15 yaş küçük eşi Mattia Dessi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Frida'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Brigitte'nin Frida dışında geçmişteki evliliklerinden dört çocuğu daha bulunuyor. Onlardan biri de fotoğrafta gördüğünüz oğlu Douglas.
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Nielsen, 2006'dan bu yana Mattia Dessi ile evli. Bu Nielsen'ın beşinci evliliği.
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Brigitte, 1985 ile 1987 yılları arasında Sylvester Stallone ile evliydi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:40 
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