Ünlü oyuncu 54'ünde hamile kalarak herkesi şoke etmişti bakın şimdi ne yapıyor

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Gösteri dünyasında hem kadınlar için hem de erkekler için çocuk sahibi olmanın yaş sınırı kalmadı artık. 54 yaşındaki oyuncu Brigitte Nielsen da onlardan biri.
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Brigitte, geçen sene karnı burnunda pozunu Instagram'da paylaşıp takipçilerini şoke etmişti.
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Brigitte, en küçük çocuğunu 54 yaşında dünyaya getirdi.
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Kendisinden 15 yaş küçük eşi Mattia Dessi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Frida'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Brigitte'nin Frida dışında geçmişteki evliliklerinden dört çocuğu daha bulunuyor. Onlardan biri de fotoğrafta gördüğünüz oğlu Douglas.
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Nielsen, 2006'dan bu yana Mattia Dessi ile evli. Bu Nielsen'ın beşinci evliliği.
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Brigitte, 1985 ile 1987 yılları arasında Sylvester Stallone ile evliydi.