Ünlü oyuncu, bindiği uçağın tuvaletinde hostesle cinsel ilişkiye girerken yakalandı!

1 Ralph Fiennes İngiliz oyuncu Ralph Fiennes, Qantas Havayolları'nın uçağındaki tuvalette, görevli hostesle cinsel ilişkiye girdi. Soruşturma açılan hostes "Düşündüğünüz olmadı" diye kendini savunsa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü aktör ve hostes uçakta birlikte olmuş, öyle ki hostes Fiennes'e performansından dolayı 10 üzerinden 10 bile vermişti. Ünlü aktörle daha sonra da birçok kez beraber olduğunu itiraf eden hostesin işine son verildi.

2 George Michael Sanat hayatının son yıllarına doğru eşcinsel olduğunu fark edip cinsel yönelimlerini değiştiren George Michael, 23 yaşındaki Çek asıllı erkek cinsel ilişki işçisini, saati 150 sterline yatına davet edip saatlerce öpüştü.

3 Erkan Petekkaya Erkan Petekkaya, daha öncelerde Kaya Çilingiroğlu'yla adı çıkan Sinem Erülgen'le gece vakti Emirgan iskelesinde yakalandı. Magazincilerin kendisine suçüstü yapması üzerine sinirlenen Petekkaya, öfkeden deliye dönüp gazetecilere saldırdı.

4 Refik Erduran Gazeteci Refik Erduran, boşandığı üçüncü eşinin kızıyla dünyaevine girip bir de ikiz bebek sahibi oldu.

5 Nurseli İdiz Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Levent Ulukut'un evini kasap bıçağıyla bastı. Yarım saat boyunca kapının önünde bağırıp çağıran ancak bir yanıt alamayan İdiz, sevgilisi kapıyı açmayınca elindeki kasap bıçağını Ulukut'un kapısına saplayıp binayı terk etti.



6 Ceyda Düvenci/ İsmail Hacıoğlu Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski sevgilisi Ceyda Düvenci hakkında çıkan aşk dedikodularını duyunca çılgına döndü. Düvenci'yle barışmak isteyen ve her defasında reddedilen Hacıoğlu, gece yarısı güzel oyuncunun Beşiktaş'taki evinin önüne gelerek hakaretler savurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Düvenci, Hacıoğlu'nu polise ihbar etti. Karakola götürülen Hacıoğlu, Düvenci'nin şikayetini çekmesi üzerine serbest bırakıldı.



7 Nazan Öncel/ Pınar Güvenel Pop müziğinin efsane isimlerinden Nazan Öncel, ablası Pınar Güvenel'in kocasına aşık oldu ve ilerleyen yıllarda onunla evlendi. Kardeşi Nazan Öncel'i, yuvasını yıktığı için hiç affetmeyeceğini söyleyen abla Pınar Güvenel, ikinci evliliğini çocukluk arkadaşı Cihat Güvenel ile yaptı. Kocasını kardeşine kaptıran abla olarak akıllarda kalan abla Pınar Güvenel, sonralarda Öncel'i affettiğini söyledi.

8 Karolina Kurkova/ Brad Pitt/ Angelina Jolie Güzel model Karolina Kurkova, ünlü oyuncu Brad Pitt ile grup halinde cinsel ilişkiye girdiğini, hatta Pitt'in kendisini liseli genç bir kız gibi hissettirdiğini bile söyledi. Skandal itiraf karşısında, Brad Pitt ve Angelina çifti sessizliğini korumuşlardı.

9 Morgan Freeman Hollywood'un usta oyuncuları arasında yer alan ve şimdilerde 82 yaşında olan Morgan Freeman, üvey torunu E'Dena Hines ile tam 10 yıl boyunca aşk yaşadı. Freeman o dönem 73, üvey torunu ise 17 yaşındaydı.