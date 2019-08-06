Ünlü oyuncu cinsel ilişki işçisiyle arabada basıldı! İşte ünlülerin az bilinen skandalları!

1 Hugh Grant Aktör Hugh Grant, Divine Brown adında siyahi bir hayat kadınıyla arabada sevişirken yakalandı.

2 Yarı çıplak görüntüleri basına yansıyan Grant, bu olaydan sonda sevgilisi Liz Hurley tarafından terk edildi. Henüz kariyerinin başında olan genç oyuncu, bu skandaldan sonra bir süre toparlanamadı. Grant ile yaptığı kaçamağın her dakikasını gazetecilere anlatan Divine Brown ise tam 850 bin dolar kazandı.

3 Britney Spears 2000'li yılların başında Britney Spears ile ilgili öyle bir iddia ortaya atıldı ki! Üstelik de tüm bu iddiaları ortaya atan eski eşinin erkek kardeşiydi. İddia da yenilir yutulur cinsten değildi.

4 Spears'ın eski eşi Kevin Federline'ın erkek kardeşi Christopher, duyanların kulaklarına inanamayacağı bir açıklama yaptı. National Enquirer dergisinde yer alan habere göre Christopher Federline ağabeyiyle evliyken Britney Spears ile birlikte olduğunu söyledi. Bununla da yetinmedi Spears'ın 7 yaşındaki oğlu Sean Preston'ın kendisinden olduğunu iddia etti. Christopher Federline'ın iddiaları bununla sınırlı da değil. Federline "Britney benim cüzanımı ve kredi kartlarımı da çalmıştı. Ama eğer bunu polise söylersem tüm dünyaya Sean Preston'ın gerçek babasının kim olduğunu ilan edeceğini söyledi ve şantaj yaptı" dedi. Sonra bu iddianın üstü kapatıldı.



5 Angelina Jolie Angelina Jolie, her ne kadar artık 40 yaşını geride bırakmış altı çocuk annesi bir yetişkin olarak daha sakin davransa da bir zamanlar adını sık sık tuhaf skandallarla duyururdu. İşte bu fotoğraf da o anlardan birini yansıtıyor. "Girl, Interrupted" adlı filmdeki oyunuyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazanan yıldız, ödülünü almaya erkek kardeşi James ile birlikte çıktı. Teşekkür konuşmasını yapan Jolie ile kardeşi, milyonların gözü önünde dudak dudağa öpüştü.



6 Jolie, bunların üzerine bir de "Görüyorsunuz kardeşimle aşk yaşıyorum" diyerek tuz biber ekti.

7 Marcia Cross Bir dönem Desperate Housewives adlı diziyle ünlenen Marcia Cross'un başı da kocası tarafından çekilen çıplak fotoğraflar yüzünden derde girmişti. Yıldızın Los Angeles'taki evini temizlemesi için tuttuğu görevliler Cross'un çöpe attığı çıplak fotoğraflarını buldu. Bu fotoğrafların internete sızması da uzun sürmedi.

8 Temizlik şirketinin görevlileri, yıldızın herhangi bir hukuksal işlem başlatmasını önlemek amacıyla "Bir insan herhangi bir şeyini çöpe atmışsa artık onun üzerinde hak idida edemez" diye konuştular.



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10 Charlie Sheen Hollywood'da "skandal" denilince akla ilk gelen isimlerden biri Charlie Sheen. Üstelik onun imza attığı skandallar bir değil iki değil. İlklerden birini anlatalım. 1995 yılında Charlie Sheen'in Hollywood'un ünlü isimlerine kadın pazarlayan Heidi Fleiss adlı bir kadının başlıca müşterisi olduğu ortaya çıktı.

11 Fleiss'in işlettiği evi 27 kez ziyaret ettiği ve ona 53 bin dolar ödediği açığa çıkan Sheen, "Cinsel ilişkiyi seviyorum. Param da var. Kimse bana karışamaz" dedi. Sheen, bu tuhaf skandalla tarihe geçti. Bir dönem üç tane cinsel ilişki yıldızıyla aynı evde yaşayan Sheen, bir dönem de eski eşi ve çocuklarıyla gittiği bir otelde onlar yan odada uyurken bir hayat kadınını tartakladığı için gündeme geldi.